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Работает 100%: Как сделать красивое объявление для продажи старой квартиры

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Работает 100%: Как сделать красивое объявление для продажи старой квартиры

Эксперты рассказали, на что стоит обратить внимание при продаже квартиры.
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Для того, чтобы объявление сработало быстро и эффективно, необходимо тщательно подготовиться к продаже квартиры. Сейчас ставки по ипотеке снижаются, и покупателей становятся больше, а значит, растет конкурентоспособность продавцов.

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Перед тем, как написать объявление и начать показы, нужно соблюсти ряд рекомендаций. Специалист по маркетингу из Фрязина Анна Братчикова советует начать с определения целевой аудитории для своего жилья. Задайте себе вопрос, кто бы купил такую квартиру? Далее стоит изучить сайты и соцсети.

"Вряд ли вы сдадите "однушку" многодетной семье, а "трешку" – студенту. В объявлении не надо ориентироваться сразу на всех, только на своих потенциальных покупателей и арендаторов", – посоветовал эксперт.

Составлять объявление стоит подробно и четко. Опишите инфрастуктуру вокруг объекта и подчеркните сильные стороны. Распишите варианты транспортного сообщения, опишите, где какие магазины. Это работает на сто процентов. Объявление должно быть зрительно выигрышным и красивым, поэтому обратите внимание на порядок в квартире и аксессуары при создании фотографий. Фото делайте в каждой комнате из всех четырех углов.

Если вы сдаете жилье, сразу уточните, можно ли заселяться с животными или детьми, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Офис. Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 21 июня 2022, 11:21 Источник: "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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