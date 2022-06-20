В жестком минусе: Нетребко потеряла взятую в ипотеку квартиру в США

Анна Нетребко распрощалась с любимым городом. Она ужасно огорчена произошедшим.

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Этой весной оперная певица Анна Нетребко едва не лишилась всего. Она была на грани уничтожения карьеры и чуть не порвала связи со всеми деловыми партнерами и работодателями – как российскими, так и зарубежными. Европейцы наложили на нее жесткие санкции, уволили из Метрополитен-оперы, из-за чего певица лишилась работы. В России ее тоже не жалуют. Певица не будет выступать в нашей стране на протяжении пяти лет.

Недавно Анна Нетребко слетала в США проститься со свей прошлой жизнью. Она лишилась апартаментов в Нью-Йорке, которые покупала в ипотеку. Артистка призналась, что на протяжении 20 лет жила безумной энергией этого города и обожает его. Но время расставило все по своим местам.

Нетребко трудно расставаться с жизнью за океаном, да и квартиру жалко, ведь ее она фактически потеряла. При каких обстоятельствах это произошло, Нетребко не уточнила, но очевидно, что она оказалась в жестком минусе. Поклонники предполагают, что квартиру Нетребко отобрали после изгнания из театра.

Впрочем, певица не отчаивается. Недавно она снова вышла на большую сцену во Франции и Италии. Также она нашла менеджера, который будет продвигать ее европейские выступления.