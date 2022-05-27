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Названы главные опасности многоэтажек

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Названы главные опасности многоэтажек

Основную угрозу представляет износившаяся коммунальная инфраструктура.
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Выход из строя коммунальной инфраструктуры является главной угрозой безопасности жильцов многоквартирных многоэтажных ЖК. Такой ответ выбрали почти 62% респондентов, принявших участие в опросе НП «ЖКХ Контроль».

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В опросе участвовали представители ТСЖ, управляющих компаний, органов местного самоуправления и владельцы квартир в многоэтажных домах из 46 регионов.

К коммунальной инфраструктуре относятся линии электропередач, трубопроводы и прочие объекты, которые используются в области газо– и электроснабжения, водоотведения, отопления и водоснабжения. Собственникам квартир важно следить, чтобы управляющая компания поддерживала инфраструктуру в надлежащем состоянии, и при необходимости требовать выполнения ремонта.

Второе место среди основных угроз для жильцов многоэтажек респонденты отдали долгам за ЖКУ, третье – незаконный доступ в подъезд третьих лиц. Более половины респондентов отметили, что они сталкивались с необоснованным навязыванием таких услуг, как проверка газового и электрооборудования, замена окон. Это свидетельствует о том, что неправомерный доступ в ЖК – действительно актуальная проблема.

Также были отмечены такие угрозы безопасности, как:

  • плохая работа УК;
  • хранение лишних предметов на лестничных клетках;
  • вандализм;
  • воровство металла;
  • плохое освещение дворовых территорий;
  • отчуждение общественного имущества;
  • подделка протоколов собрания жильцов.
Автор: 27 мая 2022, 02:37 Источник: Российская газета ✓ Надежный источник

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