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Как заставить УК отремонтировать подъезд

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Как заставить УК отремонтировать подъезд

Эксперт рассказывает, как жителям многоквартирных домов защитить свои права.
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Состояние подъездов многоквартирных домов – головная боль для многих их жителей. Управляющая компания (УК) зачастую не только не проводит плановую проверку входных групп, но и убеждает, что все работы должны оплачивать граждане. Как заставить УК выполнять свои обязанности, рассказывает эксперт Минфина РФ Ольга Дайнеко.

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УК должна провести инспекцию здания, как только закончится отопительный сезон, и составить перечень того, что требует ремонта или замены. Для этого не нужны какие-либо действия со стороны жителей, это прямая обязанность УК. По итогам проверки составляется акт и план подготовительных работ к следующему холодному сезону. Затем определяется объем и график работ.

Нередко в УК настаивают, что ремонт не входит в список обязательных работ и вообще должен производиться на средства владельцев квартир. Однако содержание жилого фонда жильцы оплачивают заранее. Соответствующая графа есть в ежемесячных квитанциях.

Более того, ремонт в подъезде обязательно должен проводиться каждые три-пять лет без напоминания жильцов или чаще, если собственники изъявят такое желание на общем собрании и оформят протокол. Даже если пункта «Ремонт» нет в договоре управления домом, УК не имеет право отказаться от выполнения работ.

Как же добиться проведения ремонта? В УК надо отправить претензию – либо коллективную, либо индивидуальную – в электронном виде через ГИС ЖКХ, по почте или посетив офис управляющей компании. Если подъезд не ремонтировался 5 лет и более, следует также пожаловаться в жилищную инспекцию. Удобнее всего подать жалобу через портал госуслуг, прикрепив к ней фотографии подъезда и договор с УК.

Составляя претензию, в первую очередь следует перечислить наиболее серьезные проблемы, которые мешают подготовке здания к будущему зимнему сезону: обвалившаяся штукатурка; разбитое стекло; щели в стене; треснувшие рамы и т.д. Такие дефекты угрожают безопасности жильцов, поэтому больше шансов, что УК не сможет оспорить требование и вынуждена будет заняться ремонтом.

Как только УК согласиться провести ремонт, жильцам надо создать инициативную группу. Ее представители получат от управляющей компании план работ и будут следить за их надлежащим выполнением. Важно не только наблюдать за ремонтом, но и фотографировать процесс и снимать его на видео. Рабочие нарушают график? Выполняют не все работы, не выносят мусор? Следует сразу пожаловаться в УК. Да, такой контроль требует сил и терпения, но зато в ближайшие годы дом будет комфортнее и безопаснее.

Наконец, если никак не удается убедить УК заняться ремонтом, следует обратиться в суд и прокуратуру. Суд обяжет управляющую компанию выполнять требования жильцов, а прокуратура – призовет ее к ответственности.

Автор: 14 мая 2022, 02:42 Источник: Российская газета

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