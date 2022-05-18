Срок погашения ипотеки увеличится вдвое – предупредили эксперты

Ажиотажного спроса на ипотечные продукты, судя по всему, в ближайшее время ждать не стоит.

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Экономическая ситуация в данный момент непростая, что во многом сказывается и на рынке недвижимости. Эксперты отмечают рост стоимости ипотечных кредитов и падение доходов граждан – эти два фактора могут стать решающими в увеличении фактических сроков выплаты ипотечных кредитов. О подобном прогнозе сообщает портал VSE42.RU со ссылкой на экспертов, опрошенных "РИА Недвижимость".

Специалисты считают, что в ближайшем будущем реальный срок выплаты ипотечных займов может увеличиться как минимум вдвое. В среднем россияне оформляют ипотеку на 22 года, однако всегда стараются выплатить ее быстрее – примерно за семь-девять лет. В нынешних условиях погасить кредит досрочно станет сложнее. По мнению аналитика Владимира Чернова, фактический срок увеличится до 14-16 лет – пишет URA.RU.

Как сообщает "Общественная служба новостей", другой эксперт ипотечного рынка – Андрей Бархота считает, что реальные сроки могут вырасти еще и за счет того, что заемщики сейчас пытаются сократить свои ежемесячные платежи. В результате ежемесячное финансовое бремя плательщика облегчается, но общий срок выплаты увеличивается.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что льготная ипотека на "вторичку", по мнению экспертов, может оживить спрос на новостройки.