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Средний срок ипотеки превысил 22 года

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Средний срок ипотеки превысил 22 года

Впервые большинство заемщиков оформили кредит на 30 лет.
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В России продолжают расти средние сроки ипотечных кредитов на квартиры в новостройках. Так, в старых границах Москвы данный показатель впервые составил 22,1 года, а на присоединенных территориях – 22,7 года. Еще в начале текущего года столичную ипотеку оформляли на срок не более двадцати одного года.

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В Подмосковье заемщики в апреле оформляли ипотеку в среднем на 21,9 года. В Северной столице средний срок ипотеки вырос до 22,6 года, в Ленобласти – до 22,4 года.

Текущей весной на рынке зафиксировано рекордное снижение доли ипотечных заемщиков – до 33% против 54% в конце прошлого года.

Кроме того, впервые большая часть заемщиков – почти 32% – выбрали ипотеку на 30 лет. Раньше основной спрос приходился на программы продолжительностью в двадцать лет.

Снижение спроса на ипотеку связано с ее существенным удорожанием после того, как ЦБ РФ резко повысил ставку. Сейчас госрегулятор начал смягчать денежно-кредитную политику, а банки – снижать ставки. В результате уже в мае на рынке появились долгосрочные программы по ставке от 0,1%. А такие крупные банки, как ВТБ, отчитались о двукратном увеличении спроса на ипотечные кредиты после снижения ставок.

Автор: 16 мая 2022, 10:12 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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