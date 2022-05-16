Льготная ипотека на "вторичку" оживит спрос на новостройки – мнение экспертов

На рынке первичной недвижимости ставка по льготной ипотеке снижена до 9%.

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Казалось бы, эта цифра должна была спровоцировать всплеск спроса на квартиры в новостройках, однако все не совсем так. Эксперты по недвижимости предупреждают, что ажиотажа ждать не стоит, так как покупатели сейчас находятся в подвешенном состоянии и опасаются за свое финансовое благополучие.

Как сообщает РИА ФАН, по мнению аналитиков, спрос на новостройки могла бы оживить льготная ипотека на вторичное жилье. Дело в том, что многие покупатели нового жилья сначала продают старое. Например, только в начале текущего года доля таких покупателей составила примерно 30-40%. Как пишет RG.ru со ссылкой на экспертов, за последние десять лет до пандемии и вовсе до 70% ипотечных кредитов бралось именно на приобретение "вторички".

В прошлом месяце количество россиян, желающих приобрести вторичную недвижимость, значительно сократилось. Это в свою очередь стало фактором, препятствующим росту спроса на новое жилье. Ставки по кредитам на "вторичку" начинаются от 14%. Из-за таких высоких ставок людям трудно найти покупателей на свое старое жилье, чтобы совершить сделку, а затем вложить деньги в покупку нового. В результате спрос на новостройки тормозится. Именно поэтому, по мнению экспертов, для оживления спроса на "первичку" важно разрабатывать меры поддержки для вторичного рынка.