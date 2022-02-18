Почему некоторые россияне не смогут взять ипотеку при нулевой ставке – Минстрой

В Минстрое рассказали о сложившейся ситуации на рынке ипотечного кредитования в России.

прочитано 107 раз

Около 30 процентов россиян не станут оформлять ипотечные кредиты, даже если ставка будет нулевая. Сейчас же половина населения в силах приобрести собственное жилье при использовании ипотечных средств даже учитывая то, что ставки растут. Почему так происходит, и в чем парадокс, рассказали в Минстрое РФ.

ПО ТЕМЕ Люди массово скупают квартиры в Москве

В разработанном ведомством проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года говорится, что такая картина наблюдается по простой причине. Все дело в том, что в России не обеспечивается рост реальных доходов населения как основа для формирования долгосрочного стабильного спроса на квартиры.

В разработанном документе также говорится, что к 2030 году за счет ипотечных кредитов люди смогут приобретать 60 процентов многоквартирного жилья. В прошлом году эта цифра была на отметке 50 процентов.

Исходя из таких тенденций, следует вырабатывать определенную стратегию развития рынка жилья, считают инициаторы проекта. Авторы документа уверены, что в сложившейся ситуации необходимо развивать рынок арендного жилья.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Москве в прошлом году было зафиксировано рекордное количество сделок по покупке жилья. Люди массово скупают квартиры, несмотря даже на то, что цены ощутимо выросли.