Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Почему некоторые россияне не смогут взять ипотеку при нулевой ставке – Минстрой

Новости

Почему некоторые россияне не смогут взять ипотеку при нулевой ставке – Минстрой

В Минстрое рассказали о сложившейся ситуации на рынке ипотечного кредитования в России.
прочитано 107 раз

Около 30 процентов россиян не станут оформлять ипотечные кредиты, даже если ставка будет нулевая. Сейчас же половина населения в силах приобрести собственное жилье при использовании ипотечных средств даже учитывая то, что ставки растут. Почему так происходит, и в чем парадокс, рассказали в Минстрое РФ.

ПО ТЕМЕ

Люди массово скупают квартиры в Москве

В разработанном ведомством проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года говорится, что такая картина наблюдается по простой причине. Все дело в том, что в России не обеспечивается рост реальных доходов населения как основа для формирования долгосрочного стабильного спроса на квартиры.

В разработанном документе также говорится, что к 2030 году за счет ипотечных кредитов люди смогут приобретать 60 процентов многоквартирного жилья. В прошлом году эта цифра была на отметке 50 процентов.

Исходя из таких тенденций, следует вырабатывать определенную стратегию развития рынка жилья, считают инициаторы проекта. Авторы документа уверены, что в сложившейся ситуации необходимо развивать рынок арендного жилья.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Москве в прошлом году было зафиксировано рекордное количество сделок по покупке жилья. Люди массово скупают квартиры, несмотря даже на то, что цены ощутимо выросли.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 февраля 2022, 19:49 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+