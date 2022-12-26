Началась отделка пассажирской зоны станции метро "Внуково"

На платформенном участке начались работы по отделке пассажирской зоны станции "Внуково". Она станет конечной на Солнцевской линии.



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Специалисты укладывают напольные гранитные плиты на платформенном участке станции "Внуково". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на текущий момент выполнено 18% от всего объема работ. Также строители приступили к сборке подсистемы для монтажа облицовочных панелей на потолке и путевых стенах.

Продолжается отделка служебных помещений. Выполнено устройство полимерных полов, которые обеспечивают водостойкость,антистатичность и чистоту в помещении.

Полным ходом идет сооружение монолитных конструкций станции. В зонах наклонного хода эскалатора укладывается бетон.

Строители готовятся соединить входную группу вестибюля и подземного перехода, ведущего к аэропорту. Также специалисты монтируют первоочередные инженерные системы вентиляции, водопровода и канализации, сообщается на портале mos.ru.

Кроме того, подходит к концу облицовка метромоста через реку Ликову. Транспортный объект свяжет станции "Пыхтино" и "Внуково". Сооружение станет 12-м метромостом Москвы.

Станции "Пыхтино" и "Внуково" откроются в 2023 году. Продление Солнцевской линии улучшит транспортное обслуживание Троицкого и Новомосковского административных округов.

Сеть Московского метрополитена за последние 11 лет увеличилась в полтора раза. Построено 195 километров линий метро, открыто 100 станций и 11 электродепо.