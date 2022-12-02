Квартиры в Новой Москве подорожали на 8%

Средняя цена лота достигла 9,7 млн рублей.



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Предложение новостроек в Новой Москве за год выросло на 101%, до 18,2 тыс. лотов общей площадью 881 тыс. "квадратов". Практически все предложение – почти 97% – сосредоточено в НАО.



Средняя цена "квадрата" на первичном рынке Новой Москвы за год выросла на 7,6%, до 181 тыс. рублей. При этом квартиры в НАО значительно дороже, чем в ТАО – 235 тыс. рублей против 128 тыс. рублей за кв. м. Средняя цена квартир в НАО составляет 11,3 млн рублей, в ТАО – 8 млн рублей.

В НАО преобладают жилые комплексы на начальном этапе строительства – 70% от всей площади реализуемых лотов. На завершающей стадии находится 23,4%. В ТАО во всех жилых комплексах строительство уже заканчивается.

Две трети проектов в НАО реализуется всего в трех поселениях: Сосенское, Десеневское и Внуковское.

Более половины квартир в НАО – почти 58% – продается с различными видами отделки. Для сравнения, в ТАО доля квартир с отделкой не превышает 10%.