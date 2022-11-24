Новости
Шеф, все пропало! Комната покойного Смоктуновского сгорела со всеми ценностями
23 ноября в селе Татьяновка случилось страшное происшествие — загорелось здание площадью 144 квадратных метра. На ликвидацию ЧП приехали три единицы техники. К счастью, при пожаре никто из людей не пострадал. Однако, культурное наследие Иннокентия Смоктуновского безвозвратно утеряно.
Сгоревшим зданием оказалась комната покойного актера. Ее создали в местном Доме Культуры для почтения памяти Иннокентия Смоктуновского. К сожалению, комната-музей сгорела со всеми ценностями — из пожара не успели ничего спасти. От досады так и хочется процитировать крылатое выражение из "Бриллиантовой руки": "Шеф, все пропало!".
Несмотря на холодное время года, пожары все равно случаются часто. На днях в Тюмени загорелся частный дом, на тушение пожарные потратили 40 минут. В отличие от пожара в родном селе Иннокентия Смоктуновского здесь есть жертвы — скончался один человек. Об этом сообщает издание URA.RU.
Одна из частых причин возгорание — это устаревшая проводка. Так, по информации издания "Вести Подмосковья" в центре столицы загорелась резиденция посла Алжира. Горение было ликвидировано, пострадавших нет.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
21% жилья реализуется в Ленинском округе
Мнение эксперта
Дом построен в 1899 году
В праздники ставки вырастают в 3-4 раза