Кого нельзя выселить из квартиры: Мнение юриста

Адвокат рассказал, кого не получится выселить из квартиры.

Как оказалось, далеко не каждого можно выселить из квартиры. Так, юрист Елена Кудерко уверяет что, посторонний человек может задержаться в вашем доме, причем на долгий срок. Об этом сообщает РИА Новости-Недвижимость со ссылкой на источник.

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Например, причиной этому является приватизация. Так, в многочисленных семьях нередко документально отказывались от приватизации. Делали это из-за того, что надеялись, что после этого получится заполучить другое место жительства. А вот если не получилось, то такой "отказник" сможет проживать в квартире, причем пожизненно. Причем неважно, сколько раз жилплощадь покупали и продавали, и кому она принадлежит. Также это касается людей, которые находились в тюрьме на момент приватизации. Именно поэтому к покупке жилплощади нужно подходить очень внимательно.

Есть и другая причина, которую выделила Кудерко, а именно развод. Если супруги расстались, то бывшая жена имеет право сохранить за собой возможность пользоваться недвижимостью. Например, если у нее нет собственной квартиры или если есть ребенок на попечении. Так, выселить экс-супругу получится только тогда, когда наследник достигнет совершеннолетия.