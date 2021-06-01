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Недвижимость
Миллиардер Потанин назвал способ снизить цены на квартиры в России

Миллиардер Потанин назвал способ снизить цены на квартиры в России

Миллиардер Потанин назвал способ снизить цены на жилье в России. Он призвал разрешить металлургическим компаниям напрямую договариваться с застройщиками.
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В России стабилизация цен на квартиры может быть осуществлена путем точечной поддержки строительных компаний. Об этом заявил глава "Норильского никеля" Владимир Потанин. По его словам, следует позволить компаниям-поставщикам заключать прямые договоры с застройщиками о продаже металлов по субсидированным ценам.

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Потанин подчеркнул, что эти договоры должны заключаться по государственному заказу или другой "выбранной правительством схеме". Это позволит напрямую субсидировать застройщиков, а значит, — и обычных граждан.

Миллиардер заявил, что проблему роста стоимости жилья в России нужно решать подобно проблеме удорожания бензина, когда власть и нефтяные компании договорились о поставках на заправки по невысоким ценам, стабильность которых ничем не может быть нарушена. Вопрос с изменением цен на квартиры, по мнению главы "Норникеля", следует решать аналогичным образом, так как главная задача руководства страны при решении этой проблемы — сделать так, чтобы покупатели жилья не почувствовали на себе последствия подорожания металлов. Компания «Норильский никель», по словам ее руководителя, готова к этому шагу.

В мае 2021 года Владимира Потанина признали богатейшим гражданином России. Его состояние оценивается в $32 млрд.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 июня 2021, 12:38 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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