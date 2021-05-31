За арест Лукашенко назначили награду Откровенные фото Фриске шокировали народ Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Понедельник
31 мая
Лента новостей
16:32
"Нос вырос?": изменившуюся Навку отправили на стол к хирургу
16:25
Эмбер Херд удалось избежать наказания за лжесвидетельство против Джонни Деппа
16:22
"Начинаю серьезно переживать": беременную Арзамасову всполошило анонимное послание
16:14
Киркоров развлекся на камеру с лохматым самцом
16:05
В Кремле прокомментировали идею заставить металлургов возвращать свехдоходы стране
16:05
Оставившая детей от Лимонова Волкова гонит прочь чувство вины
16:01
Назло врагам: Зудина показала идиллию с Табаковым после гнусных обвинений
15:55
Известная российская модель проведет всю жизнь на препаратах из-за страшной болезни
15:48
"Хочется семью и заниматься сексом": отчаявшийся Батрутдинов взвыл от одиночества
15:45
"Начинается совсем другая жизнь!": Любовь Аксенова о появлении детей
15:44
Запущен градостроительный конкурс на разработку инновационного кластера в Сарове
15:40
Рейтинг Зеленского вырос после майской пресс-конференции
14:56
Хабенский побил сдавшего позиции Бондарчука
14:52
Матерщинницу Бузову гонят взашей со сцены
14:22
Серийные воры обчистили дома в подмосковной Балашихе
14:22
Темные вставки и утягивающие костюмы: похудевшую Королеву вывели на чистую воду
14:13
Россиянам намерены выдавать налоговый вычет на ипотеку
14:11
Шойгу рассказал о нарастающих военных угрозах с западных рубежей
14:05
После развода Петросян заявился к правоохранителям с оружием
14:01
Актер из "Великолепного века" разбился в ДТП
14:00
Житель Кемеровской области погиб от удара током
13:54
При взрыве в немецком Гамбурге пострадал человек
13:40
Представитель Зеленского рассказал об условиях референдума по ситуации на Донбассе
13:36
Почему Путина не было на кадрах купания Лукашенко в Черном море? Отвечает Песков
13:34
Кричащий от удовольствия Козловский запрыгнул в койку к Акиньшиной
13:27
"Я жива": исчезнувшая дочь Кончаловского вышла на связь
13:17
"Перепутала с выступлением в гей-клубе": опозорившуюся Бузову облили помоями на всю страну
13:04
"Сразу не узнала": Боярская напугала снимками лысой Хаматовой
13:02
Байден обозначил темы для разговора с Путиным
12:56
"Так, надо увести мужика": Таюрская подтвердила роман с бросившим семью лидером Little Big
12:43
Самолет Ryanair экстренно приземлился в Берлине из-за сообщения о минировании
12:32
Собчак пожаловалась на неудобства в браке с Богомоловым на фоне слухов о разводе
12:28
"Необратимые изменения": всплыли новые подробности состояния изувеченной бывшей жены Аршавина
12:20
"Сегодня я семь раз умру и восемь раз воскресну": возлюбленная показала Ефремова в важный день
11:58
Умерла звезда фильма "Россия молодая"
11:49
Адвокат разоблачил коварный план экс-супруга Пелагеи
11:42
Наркозависимая дочь Успенской перенесла тяжелую операцию
11:33
В России за сутки выявлено 8 475 случаев заражения коронавирусом
11:30
Серьезно пострадал: звезда "Друзей" горько поплатилась за глупую выходку в бассейне
11:13
Политолог Сосновский о присутствии сына Лукашенко на встрече с Путиным: Полное недоверие ко всему окружению
10:59
"Был сопливым мальчуганом": решительная Сотникова "сняла" известного исполнителя
10:54
В подмосковной квартире нашли 4 трупа
10:48
Опубликован тизер заключительного сезона сериала "Декстер"
10:34
Успенская составила завещание после предательства мужа
10:18
"Хамства не терплю!": затравленная Долина взорвалась после громкого скандала с молодой певицей
10:10
Коктебельский лайн-ап
09:58
СМИ: прославившийся в 90-х Тарзан погиб при крушении самолета
09:55
Когда в России перестанут расти цены? Отвечает эксперт
09:42
Как девочка: 48-летняя Наташа Королева возбудила народ откровенным видео
09:33
"Омерзительно!": Водонаева без трусов вызвала оторопь
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вслед за Прокловой: сразу две актрисы рассказали о приставаниях Табакова
"Какой ужас!": Бесстыжая Бузова оголила зад возле церкви
"Это такой кайф!": Жена 81-летнего Виторгана нашла замену плотским утехам
Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам
"Хороша чертовка": Оголившая грудь Королева вызвала переполох развратным видом
"Мне 35 лет, и я дура": Неадекватная Бузова устроила беспредел на концерте
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Недвижимость
Россиянам намерены выдавать налоговый вычет на ипотеку

Россиянам намерены выдавать налоговый вычет на ипотеку

До 260 тысяч рублей налогового вычета предложили выдавать гражданам риэлторы при покупке жилья в ипотеку.
прочитано 329 раз

Такую инициативу выдвинула риэлторская сеть "Этажи" вице-премьеру России Марату Хуснуллину. Предложение поддержали представители строительной отрасли.

ПО ТЕМЕ

Центральный Банк предупредил россиян об ипотечном риске

Россиян с ипотекой предупредили об опасности: может вырасти ставка

Предполагается, что налоговый вычет будет идти банкам как первоначальный взнос на ипотеку. Авторы инициативы считают, что нововведение повысит доступность жилья.

Сейчас имущественный вычет при покупке жилья может получить любой гражданин с учетом лимита в два миллиона рублей. Вернуть можно 13% от указанной суммы. Правом на получение денег можно воспользоваться только раз в жизни. На ежегодную сумму выплат влияют доходы гражданина.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com

Напомним, недавно власти ужесточили требования к выдающим ипотеку организациям. Ранее выдавать такие займы могли не только банки, но и другие финансовые организации. Теперь же претендовать на включение в этот перечень могут лишь компании с опытом на рынке.

Как писали "Дни.ру", эксперты Центробанка уверены, что масштабное стимулирование ипотеки при определенных условиях может привести к возникновению "пузыря" на рынке недвижимости. Избежать негативного сценария можно лишь, если доходы россиян по темпу роста обгонят цены на недвижимость.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 мая 2021, 14:13 Источник: "Известия" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Начинаю серьезно переживать": беременную Арзамасову всполошило анонимное послание

Актриса борется с эмоциями
Шоу-бизнес

Известная российская модель проведет всю жизнь на препаратах из-за страшной болезни

Женщина перенесла сложную операцию
Шоу-бизнес

Назло врагам: Зудина показала идиллию с Табаковым после гнусных обвинений

Актриса вышла на связь
Шоу-бизнес

Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог

Все завершилось слезами

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+