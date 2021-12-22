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Недвижимость
Самую дешевую квартиру в Москве продают без туалета

Самую дешевую квартиру в Москве продают без туалета

Эксперты озвучили цены на самое бюджетное жилье на вторичном рынке столицы.
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По ситуации на конец текущего года самой дешевой признана квартира площадью всего десять метров квадратных, в которой нет даже туалета. Впрочем, продавец все же обещает оборудовать санузел, когда покупатель уже найдется и будет готов к сделке. Данная квартира расположена на первом этаже 12-этажного дома 80-ых годов постройки на юго-востоке Москвы. Стоимость самого дешевого жилья – 2,5 миллиона рублей.

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Есть на столичном рынке недвижимости и другие более-менее бюджетные варианты, сразу оборудованные всеми удобствами. Как сообщила "РИА Недвижимость", на втором месте по возрастанию стоимости среди "вторички" находится квартира-студия площадью 13,2 "квадрата". Это жилье располагается в том же районе города. Цена студии – 2,8 миллиона.

На третьем месте оказалась квартира чуть больше – ее площадь составляет 15 метров квадратных. Жилье расположено в Новой Москве, и добираться до метро в данном случае нужно на автомобиле или на общественном транспорте. Стоимость такой недвижимости немногим больше – 2,85 миллиона. Санузел при этом в наличии.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что в конце этого года аналитики отметили обвал спроса на вторичное жилье в столице. По мнению экспертов, такая же тенденция с квартирами в Москве будет наблюдаться и далее.

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Фото: Anton Kavashkin/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2021, 09:47 Источник: РИА Недвижимость ✓ Надежный источник
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