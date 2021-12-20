В Москве продают комнату больше чем за 14 миллионов рублей

Как оказалось, рынок покупки и продажи отдельных комнат, а не квартир целиком, до сих пор активен в России. Больше всего таких предложений насчитали в Санкт-Петербурге. В Северной столице на продажу выставлены 1151 комнат, что составляет почти 15% от общего объема всех предложений в 15 российских городах-миллионниках, в которых проводилось исследование.
Несмотря на то, что Москва не вошла даже в первую тройку городов по числу выставленных комнат, именно ей довелось установить своеобразный рекорд. Самая дорогая комната выставлена на продажу именно в столице.
За 14,2 миллиона рублей покупателя ждет комната площадью в 19 с половиной квадратных метров в трехкомнатной квартире в Пресненском районе города. В среднем же в городе комнаты выставлены на продажу за 4,68 миллиона рублей.
В Санкт-Петербурге средняя стоимость выставленной на продажу комнаты установлена на уровне 2,78 миллиона рублей. На третьей строчке стоит Казань, в которой за комнату покупателю предстоит выложить порядка 1,64 миллиона рублей.
Ну а самый дешевый лот – 12-метровую комнату – нашли в доме на Комбинатской улице Омска. За нее просят всего 120 тысяч рублей.
|Город
|Число комнат в продаже
|Средняя стоимость объекта, руб
|Средняя стоимость за, м2
|Средняя площадь, м2
|Москва
|420
|4 682 660
|303 084
|15,45
|Санкт-Петербург
|1151
|2 787 684
|155 302
|17,95
|Новосибирск
|508
|734 935
|54 886
|13,39
|Екатеринбург
|615
|787 505
|59 931
|13,14
|Казань
|168
|1 645 255
|109 976
|14,96
|Нижний Новгород
|331
|778 444
|50 630
|15,375
|Челябинск
|251
|450 982
|27 616
|16,33
|Самара
|580
|590 163
|39 848
|14,81
|Омск
|485
|502 098
|36 636
|13,705
|Ростов-на-Дону
|635
|776 019
|48 806
|15,9
|Уфа
|406
|966 283
|66 870
|14,45
|Красноярск
|500
|620 139
|39 274
|15,79
|Воронеж
|538
|539 896
|37 285
|14,48
|Пермь
|691
|634 997
|42 164
|15,06
|Волгоград
|718
|538 717
|43 733
|15,51