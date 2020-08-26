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Митя Фомин потратил миллионы на элитную квартиру в Крыму ради хранения вещей

Митя Фомин потратил миллионы на элитную квартиру в Крыму ради хранения вещей

Митя Фомин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Из-за пандемии коронавируса многие звезды задумались о покупке недвижимости на юге России. Митя Фомин не стал исключением и вложился в квартиру в двух шагах от Черного моря.
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Как отметил артист, он всегда любил Крым, однако купить дом пока не готов, так как за ним некому будет следить. Также по мнению звезды, в этом нет смысла, ведь обычно когда он приезжает на полуостров, постоянно перемещается в поисках вдохновения. Ему важно иметь место, куда можно бросить сумку и где переночевать.

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По словам Мити Фомина, квартиру всегда можно оставить надолго и быть уверенным в том, что за ней присмотрят. Артист надеется, что сможет выгодно сдавать недвижимость на время своего отсутствия.

Апартаменты певца находятся в пригороде Севастополя, в элитном ЖК. Музыкант отметил, что всегда мечтал жить на берегу моря. "Это самый сладкий момент", – заявил артист. По словам Мити Фомина, новая квартира расположена на крыше жилого комплекса в двух шагах от воды. Вокруг апартаментов огромное количество диких пустынных пляжей.

Правда, наслаждаться видом на Черное море из своей квартиры артист сможет, скорее всего, только в следующем году. Сейчас Митя Фомин находится в поисках дизайнера, который подготовит проект для ремонта. "Все нужно планировать, зонировать", – делится музыкант. По словам звезды, еще одним преимуществом новых апартаментов является возможность со временем их расширить за счет присоединения соседних помещений.

Автор: 26 августа 2020, 13:49 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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