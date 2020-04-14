"Зачем так пугать?": Фомин вслед за Джиганом решил полностью избавиться от волос

Исполнитель, предстал в новом образе – он сбрил все волосы на голове. Судя по всему, Фомин насмотрелся на избавившегося от всей растительности на лице рэпера Джигана.
Певец опубликовал в своем инстаграм-аккаунте серию снимков, в том числе, где он лысый и с бородой. "По многим фактам и непроверенным данным, сидеть нам так взаперти на карантине придется еще пару месяцев минимум, а то и больше... Походы там к любимым стилистам и случайным барберам будут резко ограничены, и даже сведены к нулю, посему решил примерить на себя атрибуты заточения и аскезы, что в избытке уже переделали "их" селебрити. Отпустить бороду и побриться под ноль – первое, что приходит в голову", – отметил Фомин.
Также артист отметил, что главное в этом деле – не испугать родную маму. А то она решит, что у сына совсем поехала крыша.
Фолловеры пришли в ужас от увиденного. "Зачем так пугать? У меня сердце слабое!" – высказался подписчик.
Но, как оказалось, Митя просто-напросто воспользовался специальной программой, с помощью которой наложил на свое фото соответствующие эффекты. На самом деле волосы Фомин не сбривал, да и бороду не отпускал.
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