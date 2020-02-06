Покупка квартиры обернулась кошмаром для молодой семьи

Молодая семья рассказала о своей эпопее при покупке квартиры в новостройке в Москве. Желание обзавестись собственным жильем обернулось настоящим кошмаром по вине застройщика.

Молодые люди рассказали, что долго искали квартиру, которая бы удовлетворяла их требованиям. Им было необходимо, чтобы это была новостройка в районе Свиблово.

"На первичном рынке вариантов, отвечающих нашим требованиям, было немного, где-то от пяти до десяти. В результате отпали почти все – то планировка не та, то метро далеко, то не наш бюджет. Остался жилой комплекс "Сильвер" в проезде Серебрякова у метро "Ботанический сад", где мы, собственно, и купили квартиру", – цитирует Lenta.ru семейную пару.

Дом позиционировался как жилье бизнес-класса, что, как они надеялись, убережет покупателей от многих неприятных моментов, обычно сопутствующих контактам с застройщиком. "Если рассуждать с точки зрения типичного покупателя жилья бизнес-класса, то застройщик должен экономить наше время – мы платим, а вы делаете, не создавая проблем", – заметили молодые люди. Однако этим надеждам было не суждено оправдаться.

Хотя к тому моменту, как семья заключила сделку на покупку квартиры, дом практически был достроен, процесс передачи жилья затянулся. "Вообще после того, как застройщик (небезызвестная компания AFI Development) получил деньги, отношение к нам разительно изменилось. То есть как бы из человека ты сразу превращаешься в кусок говна", – посетовали разочаровавшиеся клиенты.

И если на попытки навязать дорогостоящие услуги и не самые выгодные условия договора еще можно было посмотреть сквозь пальцы, то недоделки при строительстве вызвали у молодых людей настоящее возмущение.

"Первая приемка не удалась", – констатировали молодые люди. Им в глаза бросились кривые полы и стены, а также серьезные проблемы с окнами. "Испорчены все три оконных блока и единственный балконный. Стекла такие, будто их из пневматики расстреливали. Одно окно просто не закрывалось", – вспомнили они.

В некоторых квартирах в доме не работала вентиляция. Вопросы вызвало и качество установленных застройщиком труб. Неработающие лифты стали серьезной проблемой в свете необходимости делать стяжку полов. "Со второго раза мы квартиру приняли, но приложили список замечаний – то есть написали, что принимаем, но с недостатками... Всего их было 26, из них 18 – по окнам", – заметила молодая семья.

Такое состояние новой квартиры супруги оценили как "не самое ужасное". По их словам, у соседей встречались и более страшные примеры.

Добиться исправления всех недостатков оказалось не так и просто. Некоторым недовольным клиентам застройщик предложил денежную компенсацию в размере порядка 50 тысяч рублей. Причем не деньгами, а сертификатом на бытовую технику.

"Главная проблема – отсутствие обратной связи от строительной компании. Не представляем, как с таким подходом она собирается продавать вторую очередь проекта – это огромная жилая башня. Мы бы никому не посоветовали что-либо покупать у такого застройщика", – подчеркнули молодые люди.

