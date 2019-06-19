"Единая Россия" восстанавливает "дачную амнистию"

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в закон "О дачной амнистии", разработанные фракцией "Единой России". Документ восстанавливает упрощенный порядок оформления гражданами прав на жилую недвижимость до 1 марта 2022 года. Нормативно-правовой акт депутаты одобрили единогласно.



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