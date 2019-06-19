"Единая Россия" восстанавливает "дачную амнистию"
Оформленную в упрощенном порядке по "дачной
амнистии" недвижимость граждане используют в потребительских нуждах, а не
для бизнеса, отметил глава думского комитета по государственному строительству
и законодательству, член фракции "ЕР" Павел Крашенинников.
"Например, это дачи, сады, огороды, гаражи, приусадебные участки", – сказал законодатель. По его словам, проект закона предлагает оформить права,
которые уже существовали.
Благодаря "дачной амнистии", действовавшей до 1 марта текущего года, было узаконено 13 миллионов объектов по всей стране. Тем не менее несколько миллионов граждан не успели этого сделать, не оформлены около пяти миллионов объектов, уточнил парламентарий. "Мы предлагаем эту амнистию продлить до 1 марта 2022 года", – обратился единоросс к коллегам-депутатам.
Особое внимание в документе уделено цене объектов. По словам Крашенинникова, правила, по которым регионы могут устанавливать предел стоимости, должны действовать и дальше. Кроме того, уверен единоросс, необходимо оформлять общие участки в садовых, дачных и других товариществах, например, дороги и въезды.
"У нас есть норма, которая говорит об обязанности органов местного самоуправления информировать население как нужно оформлять объекты в упрощенном порядке. Также есть норма, которая говорит о том, что если дом не больше двух этажей, если он небольшого количества метров, он также оформляется в упрощенном порядке через декларацию", – напомнил законодатель.
Крашенинников подчеркнул, что законопроект восстанавливает возникшие ранее права. Парламентарий назвал инициативу полезной как для граждан, так и для государства. Последнее будет понимать, чем владеют люди.
Оформление прав на объекты нужно, помимо прочего, для совершения сделок по ним: продать, передать по наследству. и прочее. Кроме того, необходимы адреса, по которым граждане могут получить медицинскую помощь. В случае принятия законопроекта россияне смогут уже в ближайшее время оформить собственность в упрощенном порядке.
Напомним, что "дачная амнистия" в нашей стране начала действовать в 2006 году. За прошедшее время россияне зарегистрировали в упрощенном порядке более 13,5 миллиона объектов индивидуального жилищного строительства.
Телеведущий обратился к пользователям Сети
Звезда скрывает вредные привычки
Артистка обратилась к адвокатам
Харламов продолжил троллинг телеведущей
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Существует ли бумеранг?
Срочно!
Секс нежданчик
Сделать ботокс
Почему мужчины такие наглые?
Ехать одной на море?..
Жанна Фриске
Свекровь не хочет общаться с внуками
Видимся один раз в неделю
Молодой человек - бисексуал
Брат оказался геем
Что меняет роспись?
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Морган Фримен
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Конфликт в Чемодановке
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Беременна от пьющего
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Навязчивая девушка
Негры.