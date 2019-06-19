"Единая Россия": статистика не отражает реальной ситуации на селе
Территориальные органы службы государственной статистики
предоставляют неактуальные данные по сельским территориям, из-за чего
невозможно получить объективную картину, посетовал Неверов. "О каком тогда
стратегическом планировании мы можем говорить?" – задался вопросом
парламентарий.
Глава фракции "ЕР" в Госдуме призвал Министерство экономического развития серьезно пересмотреть подход к работе службы. На своей странице в Facebook законодатель привел несколько примеров из своего избирательного округа – Смоленской области. Официальные сведения о численности деревень и транспортной ситуации на селе не соответствуют действительности, указал Неверов.
По его словам, есть серьезные опасения, попадут ли населенные пункты с числом жителей до 30 человек в госпрограмму по развитию сельских территорий, утвержденную правительством. Таких населенных пунктов в России около 60 тысяч, уточнил Неверов.
Решение Минсельхоза о паспортизации сельских населенных пунктов глава думских единороссов назвал правильным, вместе с тем партийцы желают получить честный ответ, что будет с такими деревнями. Сотни тысяч граждан хотят знать, на что им рассчитывать, подчеркнул единоросс. "Потому что регионы в первую очередь будут подавать заявки по райцентрам и крупным селам", – сказал Неверов.
Парламентарий предложил в 2020 году учесть средства, потраченные на экспертизу и проектно-сметную документацию, в региональном софинансировании программы.
Ранее Сергей Неверов призвал единороссов всех уровней активно вовлекаться в подготовку заявок на участие в государственной программе развития села. Она начнет действовать со следующего года.
Напомним, проект программы комплексного развития сельских территорий обсуждали в конце мая на Форуме сельских депутатов "ЕР" в Воронеже. Участники мероприятия приняли решение провести совет руководителей фракций и обсудить действия регионов и муниципалитетов для участия в программе.
Близкие отмечают странности в поведении шоумена
Звезда скрывает вредные привычки
Шоумен рассказал о сложных взаимоотношениях в семье
Новый образ актрисы вызвал бурную реакцию
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Существует ли бумеранг?
Срочно!
Сделать ботокс
Секс нежданчик
Ехать одной на море?..
Видимся один раз в неделю
Почему мужчины такие наглые?
Молодой человек - бисексуал
Жанна Фриске
Что меняет роспись?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Брат оказался геем
Раннее облысение
Конфликт в Чемодановке
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Морган Фримен
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Навязчивая девушка
Подруга простила парню измены
Негры.
Беременна от пьющего