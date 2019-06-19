"Единая Россия": статистика не отражает реальной ситуации на селе

Официальные статистические данные не дают реального представления о ситуации на сельских территориях. Об этом по итогам региональной недели заявил глава думской фракции "Единой России", вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов. По его словам, депутаты провели более 1800 приемов и около 1,5 тысячи встреч, одной из главной тем которых стало развитие села.



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