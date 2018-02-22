Депутаты продлили "дачную амнистию" до 2020 года

Законопроект о продлении "дачной амнистии" прошел третье, окончательное чтение в стенах Госдумы. Нормативно-правовой акт дает гражданам возможность воспользоваться упрощенным порядком регистрации объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) еще в течение двух лет.



Срок окончания действия "дачной амнистии" в отношении объектов ИЖС переносится на два года – с 1 марта 2018-го на 1 марта 2020-го. Принятый депутатами документ вносит поправки в законодательные акты "О государственной регистрации недвижимости", "О кадастровой деятельности", а также "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ".

"Дачная амнистия" в России начала действовать в 2006 году. За прошедшие 12 лет граждане зарегистрировали в упрощенном порядке более 3,5 миллиона объектов индивидуального жилищного строительства. "Но с 1 марта 2018 года оформление прав на объекты ИЖС будет происходить в общем порядке, что осложнит правообладателям процесс оформления прав", – отметил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Парламентарий подчеркнул, что до сих пор упрощенным порядком регистрации прав на объекты ИЖС не воспользовались более миллиона россиян. Благодаря продлению "дачной амнистии" они избавятся от необходимости получения разрешения на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию.

"Это послужит целям дальнейшего стимулирования вовлечения в гражданский оборот объектов ИЖС и положительно скажется на динамике развития частного жилого сектора", – уверен депутат.

Помимо прочего, принятый законопроект продлевает возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ (ставки, тарифы, расценки) регионами. По словам Крашенинникова, это позволит предотвратить необоснованное завышение стоимости.





Напомним, законопроект о продлении "дачной амнистии" был принят парламентариями в двух чтениях 21 февраля. В ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по контролю и регламенту провести совместно с правительством анализ всех законов актов со сроком реализации или переходным периодом. Это нужно, чтобы при необходимости продления нормативно-правовых актов проводить такую работу заранее, пояснил законодатель.

