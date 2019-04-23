Партпроект "Единой России" благоустроит 15 тысяч объектов по всей стране

За 2019 год в рамках партийного проекта "Единой России" "Городская среда" во всех регионах страны будет благоустроено по меньшей мере 10917 дворов и четыре тысячи общественных пространств. За качеством работ будут следить эксперты проекта, рассказал федеральный координатор "Городской среды" Павел Качкаев.

Общественные обсуждения и рейтинговые голосования по вопросу реконструкции общественных пространств и территорий в регионах уже были проведены "Единой Россией". На данные момент ведется подведение итогов. "Мы практически завершили сбор данных об объектах, которые вошли в планы субъектов по реконструкции", – рассказал Павел Качкаев.

Он подчеркнул, что речь идет о порядка 15 тысячах объектов, в число которых вошли почти 11 тысяч дворовых территорий и четыре тысячи общественных пространств. К завершению сбора данных количество объектов увеличится, отметил федеральный координатор "Городской среды".

Ранее "Единая Россия" отстояла действующий порядок предоставления регионам субсидий на благоустройство населенных пунктов с более чем тысячью жителей, а также дворов многоквартирных домов. Позицию секретаря Генерального совета партии поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В рейтинговом голосовании, на котором состоялся выбор объектов для благоустройства в 2019 году, приняли участие жители 68 субъектов России на территории 573 муниципальных образований, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. "Это 3,865 миллиона человек", – добавил он.

Павел Качкаев напомнил, что 15 мая состоится подведение итогов мониторинга качества благоустроенных за 2018 год объектов. На этой работе были задействованы региональные координаторы проекта "Городская среда", волонтеры, а также местные и общественные отделения "Единой России".

Подобная проверка проводится уже во второй раз. В 2018 году состоялся мониторинг объектов, благоустроенных за год до этого. "Тогда мы выявили более двух тысяч замечаний, из них существенных – около 300", – заметил федеральный координатор "Городской среды".

"Все нарушения и недочеты, полученные по итогам проведенного мониторинга, будут переданы в Минстрой и в региональные органы жилищно-коммунального хозяйства", – рассказал Павел Качкаев. Он добавил, что "Единая Россия" будет добиваться устранения всех нарушений, которые были выявлены в рамках мониторинга, в том числе и в рамках гарантийного ремонта.

Проект "Единой России" "Городская среда" занимается благоустройством дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений местных жителей. Также он направлен на обеспечение общественного контроля за каждым этапом реконструкции.

Для того, чтобы реализовать комплексные проекты по благоустройству территорий, "Городская среда" координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, а также привлекает к ней местных жителей. Благоустройству городских парков уделяется особое внимание. Чтобы сделать их более комфортными и эстетически привлекательными, проект организует общественные обсуждения и опросы, а также собирает пожелания самих граждан.