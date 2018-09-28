"ЕР": Россияне довольны благоустройством парков
Качкаев отметил, что больше всего результатами акции довольны жители регионов Центральной России – 86% опрошенных, Поволжья и Урала – по 85%.
При этом координатор партийного проекта "Городская среда" отметил, что самое популярное пожелание граждан – установка в парках уборных. На втором месте по востребованности – детские игровые комплексы и беседки в парках, на третьем – зоны воркаутов, прокат спортивного инвентаря, уличные кафе.
Были и нестандартные пожелания, отметил Качкаев. Среди них он выделил установку летнего кинотеатра в Волгоградской области, строительство площадки для скейтбординга в Пензенской области, фотозоны в Амурской области, поле для мини-футбола и теннисный корт в Магаданской. А в Калужской области и Ставропольском крае местные жители попросили установить питьевые фонтанчики.
По словам Качкаева, большинство зон отдыха в рамках партпроекта "ЕР" "Городская среда" благоустраиваются постепенно. "Поэтому существует возможность дополнительно учесть мнения жителей при формировании планов дальнейшего благоустройства", – сказал он.
Как отметил единоросс, партийцы доведут пожелания граждан до местных властей и будут отстаивать позицию жителей, добиваясь исполнения их просьб. Качкаев подчеркнул, что в следующем году "Единая Россия" проверит, какие из предложений были учтены.
Напомним, ранее Качкаев
заявил, что партийцы возьмут на особый контроль зимнее благоустройство в
регионах. Он отметил, что низкие температуры и высокая влажность
оказывают влияние на качество работ.
Всероссийская акция "Твой парк" проходила в регионах с августа по сентябрь по инициативе партийного проекта "Городская среда". В ней приняли участие 69 субъектов Федерации. Активисты и волонтеры проводили опрос посетителей парков. Цель – выяснить отношение граждан к благоустройству.
Партийный проект "Единой России" "Городская среда" направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в субъектах Федерации. Работы проводятся на основании обращений и инициатив местных жителей, на каждом этапе благоустройства обеспечивается общественный контроль.
Работа координируется между федеральными, региональными и местными властями. При этом в благоустройство активно вовлекаются местные жители. Особое внимание в партпроекте уделено городским паркам. Для повышения уровня их комфорта проводятся общественные слушания, собираются пожелания граждан.
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