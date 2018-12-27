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Политика

Что сделала Госдума для улучшения жизни граждан в 2018 году

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
В 2018 году Госдума приняла 576 законов, из них в осеннюю сессию – 233 нормативно-правовых акта. Главным документом, одобренным нижней палатой парламента, ее спикер Вячеслав Володин назвал федеральный бюджет на ближайшие три года.
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Впервые Дума приняла профицитный бюджет, в котором доходы превалируют над расходами, отметил Володин. Это позволит решить много важных задач в экономической и социальной сферах.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"На протяжении четырех лет у нас бюджеты не являлись профицитными, и, конечно, это во многом определит на будущий год решения, которые будут реализованы", – сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

В частности, напомнил спикер, с 1 января 2019 года пенсии в России вырастут на тысячу рублей, а пособия по безработице увеличатся в два раза.  Средняя пенсия по стране составит 15 тысяч 400 рублей, также будут увеличены заработные платы бюджетникам.

С 1 октября начнет повышаться пенсия военным пенсионерам. "Если говорить о повышении пенсии неработающим пенсионерам, военным пенсионерам, эти повышения будут выше уровня инфляции" – отметил спикер.

Еще одна незащищенная категория граждан – безработные. Для них серьезно увеличится пособие, размер которого не пересматривался несколько лет и был очень низким. "Эта тема очень болезненная, она очень важная, потому что человек, который остался без работы, у него единственная возможность, пока не трудоустроен, получать пособие по безработице", – сказал глава Думы.

Фото: duma.gov.ru

С 2019 года пособие по безработице вырастет в два раза, его минимальный размер составит полторы тысячи, а максимальный – 8 000 рублей.  Безработные граждане предпенсионного возраста будут получать еще больше – 11 280 рублей. Володин назвал эти меры серьезным шагом в решении вопросов социальной защиты. С 1 января 2019 года будет отменен налог на доходы физических лиц с ежемесячного пособия по рождению ребенка. Эта льгота станет хорошим подспорьем всем семьям с детьми.

Среди важных решений социальной направленности Володин также отметил закон, который позволит россиянам отдохнуть за счет работодателя. Такого в современной России еще не было. Причем, отдохнуть смогут не только сотрудники организации, но и их близкие родственники.

Фото: www.globallookpress.com

Родители в многодетных семьях теперь смогут выбирать время для отпуска по своему усмотрению, а не идти отдыхать, когда удобно работодателю. "Если  в семье трое и более детей, то родители могут уже сами выбрать то время, когда им лучше пойти в отпуск вместе с детьми. Новая норма закона обеспечит такую возможность, чтобы семья отдых проводила вместе, и мы считаем, что это решение также будет оценено положительно нашими гражданами", – считает Володин.

Спикер также отметил еще несколько важных законов, направленных на улучшение жизни граждан и решение их проблем. В частности, многое Дума сделала для защиты прав дольщиков. Если бы такой закон был принят раньше, в стране не было бы столько обманутых участников долевого строительства, отметил глава нижней палаты парламента.

Фото: duma.gov.ru

"Мы проводили очень непростые слушания этого вопроса, но вышли на решение, которое позволяет нам с уверенностью сказать, что теперь не будет у нас обманутых дольщиков, потому что их права государство защищает. Создаются механизмы, которые, во-первых, не позволят недобросовестным застройщикам средства дольщиков привлекать на другие цели", – сказал Володин.

Он также отметил принятый в осеннюю сессию закон "Об ответственном обращении с животными". Документ очень долго лежал в Думе без движения: первое чтение документа было семь лет назад. "Мы на протяжении последних двух лет занимались этим законопроектом, огромное количество проведено и слушаний, и консультаций, и переговоров. Нужно отдать должное президенту – в 2016 году он дал поручение правительству, и вопрос сдвинулся с мертвой точки", – указал спикер.

Фото: duma.gov.ru

Говоря о специфике работы Думы, Володин обратил внимание на тот факт, что еще на стадии обсуждения любого законопроекта каждая фракция может внести свои предложения, поэтому до 80% принятых палатой законопроектов поддерживаются всеми фракциями.

В качестве примера спикер привел инициативу об отмене национального роуминга. Принятый этой осенью закон был разработан во фракции "Справедливая Россия", однако в ЛДПР предлагали эту идею еще в 2010 году. Документ единогласно поддержали "Единая Россия" и КПРФ.

"Законопроект, безусловно, важный. Законопроект, к которому мы длительное время шли, ведя переговоры с правительством. Принимая такие законы, чувствуешь удовлетворение", – признался Володин.

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru

Отвечая на вопрос о планах на 2019 год, спикер сообщил, что сейчас в портфеле Госдумы находится 1137 законопроектов. Среди важнейших инициатив он назвал пакет документов о цифровой экономике и законопроект, позволяющий использовать геолокацию с мобильных телефонов для поиска без вести пропавших детей.

Автор: Александр Комаров27 декабря 2018, 21:11

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