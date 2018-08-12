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Недвижимость

"Так долго отдавала себя": российская актриса рассказала о депрессии

Лукерья Ильяшенко. Фото: instagram.com/lukerya
Звезда сериала "Сладкая жизнь" и фильма "Про любовь. Только для взрослых" Лукерья Ильяшенко рассказала о чувстве опустошения после завершения ремонта в ее новой квартире. Актриса сама занималась внутренним убранством жилища.
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Пока отечественный шоу-бизнес лихорадит из-за постоянных разводов и скандалов между влюбленными звездами, некоторые умудряются не только сохранить голову на плечах. но и двигаться к светлому будущему. Так, актриса Лукерья Ильяшенко закончила ремонт в своей новой квартире.

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Однако каждый, кто хоть раз занимался подобным, знает, что пройти без следа для психики такое испытание не может. "Мне кажется, именно благодаря ремонту я окончательно выросла и стала взрослым человеком", – цитирует StarHit Лукерью Ильяшенко. "Рабочие пытались и на деньги кинуть, и старинные эксклюзивные межкомнатные двери, которые чудом нашла на "Авито", испортили… А один даже случайно отрезал себе палец, забрызгав кровью стены, цвет которых я скрупулезно выбирала", – пожаловалась актриса.

Сейчас, когда ремонт завершен и квартира приобрела законченный вид, Лукерья Ильяшенко испытывает смешанные чувства. "Испытываю чувство пустоты и даже слегка депрессую, ведь так долго отдавала себя оформлению жилища", – призналась она.

Одновременно с организационными, актриса испытывала и финансовые затруднения. Саму квартиру она выбрала именно с тем учетом, чтобы на нее хватило денег. Впрочем, расположение – у метро "Курская" – она назвала крайне удачным. "Это место близко к Садовому кольцу и Яузе, тут шикарная транспортная развязка". – заметила Лукерья Ильяшенко.

Экономить пришлось и на дверях – согласно изначальному плану они должны были быть куплены в Англии. "Узнав, в какие деньги это обойдется, отказалась от идеи. Стала рыться в Интернете, наткнулась на дядю из Подмосковья, который продавал чудесные экземпляры всего за 10 тысяч рублей, забирать поехала ночью, прямо после съемки", – призналась актриса. Сэкономить ей удалось и на кухне – она обошлась всего в 100 тысяч рублей.

Автор: Геннадий Куприянов12 августа 2018, 16:03
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