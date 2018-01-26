"Единая Россия" поможет обманутым дольщикам
Выступая на пленарном заседании Госдумы, политик призвал коллег продолжать работу по контролю за строительством недостроенных объектов и перечислил основные механизмы, которые позволят избежать появления аналогичных проблем в дальнейшем. Госдума совместно с Минстроем уже приняла решения, которые сегодня помогают достроить проблемные объекты долевого строительства. Депутаты-единороссы держат на контроле их выполнение.
Эта работа будет продолжена в рамках предстоящей региональной недели депутатов, подчеркнул Александр Сидякин. Парламентарий напомнил, что в череде системных мер, направленных на решение проблем обманутых дольщиков, 24 января депутаты приняли в первом чтении важнейший закон, который ужесточает требования к тем, кто работает с деньгами участников долевого строительства.
"Тот блок решений, который мы с вами приняли, надеюсь, позволит нам избежать тиражирование проблемы в дальнейшем. А вот с теми объектами, которые уже на сегодняшний день проблемные, надо продолжать работать", – подчеркнул он.
"Единая Россия" уже с десяток лет работает в регионах с проблемой дольщиков. Индивидуально разбираем каждую ситуацию. Я призываю каждого из вас на региональной неделе обратить внимание на проблемные объекты.
Сидякин также рассказал о существующих механизмах решения проблем недостроенных объектов. Он напомнил, что в 49-ти регионах уже приняты соответствующие законы, в двух субъектах аналогичные документы готовы к принятию.
Среди мер, которые помогут решить проблемы обманутых дольщиков, парламентарий предложил снижение арендной ставки на землю для жилищно-строительных кооперативов, которые достраивают брошенные застройщиками дома. Он также напомнил о различных формах стимулирования ипотечного спроса, особенно в тех случаях, когда достройкой объекта занимаются региональные фонды жилищного строительства.
Депутат сообщил, что ежегодно в "Единую Россию" поступают десятки тысяч обращений людей. "Мы знаем каждый объект в стране. И наша с вами задача сейчас на региональной неделе еще раз посмотреть "дорожные карты", еще раз посмотреть, где не дорабатывают региональные органы власти", - сказал Сидякин и выразил надежду на то, что общими усилиями в течение пяти-семи лет проблемы всех долевых объектов будут решены.
Напомним, что Госдума VII созыва плотно занимается кардинальными изменениями законодательства, чтобы решить проблемы, возникающие в долевом строительстве. По инициативе спикера Вячеслава Володина в июле 2017 года в палате прошли масштабные парламентские слушания с участием обманутых граждан, парламентариев, министров и представителей Центробанка.
А с 11 июля в Думе начала работу межфракционная рабочая группа по защите прав дольщиков – депутаты лично разбирались со всеми поступающими к ним вопросами, выезжали в регионы для встреч с обманутыми гражданами и анализировали перспективы скорейшего решения их проблем.
Сейчас в 72 регионах насчитывается 830 проблемных объектов долевого строительства. Число граждан, заключивших договоры участия в них, достигает 86 тысяч человек. А по неофициальным данным, число обманутых дольщиков составляет около 150 тысяч человек.
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