"Единая Россия" поможет обманутым дольщикам

Депутаты от "Единой России" займутся на предстоящей региональной неделе решением проблем долевого строительства. Об этом сообщил глава рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Сидякин.

Выступая на пленарном заседании Госдумы, политик призвал коллег продолжать работу по контролю за строительством недостроенных объектов и перечислил основные механизмы, которые позволят избежать появления аналогичных проблем в дальнейшем. Госдума совместно с Минстроем уже приняла решения, которые сегодня помогают достроить проблемные объекты долевого строительства. Депутаты-единороссы держат на контроле их выполнение.

Эта работа будет продолжена в рамках предстоящей региональной недели депутатов, подчеркнул Александр Сидякин. Парламентарий напомнил, что в череде системных мер, направленных на решение проблем обманутых дольщиков, 24 января депутаты приняли в первом чтении важнейший закон, который ужесточает требования к тем, кто работает с деньгами участников долевого строительства.

"Тот блок решений, который мы с вами приняли, надеюсь, позволит нам избежать тиражирование проблемы в дальнейшем. А вот с теми объектами, которые уже на сегодняшний день проблемные, надо продолжать работать", – подчеркнул он.

"Единая Россия" уже с десяток лет работает в регионах с проблемой дольщиков. Индивидуально разбираем каждую ситуацию. Я призываю каждого из вас на региональной неделе обратить внимание на проблемные объекты.

Сидякин также рассказал о существующих механизмах решения проблем недостроенных объектов. Он напомнил, что в 49-ти регионах уже приняты соответствующие законы, в двух субъектах аналогичные документы готовы к принятию.





Среди мер, которые помогут решить проблемы обманутых дольщиков, парламентарий предложил снижение арендной ставки на землю для жилищно-строительных кооперативов, которые достраивают брошенные застройщиками дома. Он также напомнил о различных формах стимулирования ипотечного спроса, особенно в тех случаях, когда достройкой объекта занимаются региональные фонды жилищного строительства.

Депутат сообщил, что ежегодно в "Единую Россию" поступают десятки тысяч обращений людей. "Мы знаем каждый объект в стране. И наша с вами задача сейчас на региональной неделе еще раз посмотреть "дорожные карты", еще раз посмотреть, где не дорабатывают региональные органы власти", - сказал Сидякин и выразил надежду на то, что общими усилиями в течение пяти-семи лет проблемы всех долевых объектов будут решены.

Напомним, что Госдума VII созыва плотно занимается кардинальными изменениями законодательства, чтобы решить проблемы, возникающие в долевом строительстве. По инициативе спикера Вячеслава Володина в июле 2017 года в палате прошли масштабные парламентские слушания с участием обманутых граждан, парламентариев, министров и представителей Центробанка.

А с 11 июля в Думе начала работу межфракционная рабочая группа по защите прав дольщиков – депутаты лично разбирались со всеми поступающими к ним вопросами, выезжали в регионы для встреч с обманутыми гражданами и анализировали перспективы скорейшего решения их проблем.

Сейчас в 72 регионах насчитывается 830 проблемных объектов долевого строительства. Число граждан, заключивших договоры участия в них, достигает 86 тысяч человек. А по неофициальным данным, число обманутых дольщиков составляет около 150 тысяч человек.