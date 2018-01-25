Депутаты предложили Центробанку защитить обманутых дольщиков

Центробанку предложено разработать методические рекомендации для обманутых дольщиков. Об этом заявили в Госдуме на заседании рабочей группы по защите прав участников долевого строительства.

Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил Центральному банку разработать методические рекомендации для обманутых дольщиков по разъяснению их прав. В частности, парламентарий упомянул возможность снижения процентной ставки по ипотечным кредитам.

"Так как проблема существует, можем ли мы сделать какие-то методические рекомендации, которые бы сказали, что делать таким заемщикам? Давайте подготовим этот материал и опубликуем. Чтобы там было прописано, на что такие дольщики имеют право", – сказал Николаев, обращаясь к представителями Центробанка. Они принимали участие в заседании рабочей группы.

Депутат добавил, что в сложных ситуациях люди зачастую не знают, что делать. "Это будет полезно. Люди просто не знают, что они могут. Но они должны знать, какие права у них есть. Некоторое просто боятся пойти в банк", – констатировал парламентарий.

В свою очередь, представитель Минстроя заявил в Думе, что Министерство юстиции утвердит все предложения депутатов Госдумы и экспертного сообщества, направленные на защиту прав участников долевого строительства. По словам замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиты Стасишина, ряд учтенных в соответствующем приказе Минстроя предложений уточняли критерии, которым должны соответствовать все проблемные объекты долевого строительства. В частности, был сокращен срок по выполнению обязательств в рамках договора участия в долевом строительстве с девяти до шести месяцев.

Кроме того, дополнена норма, признающая гражданина пострадавшим в случае отсутствия факта двойных продаж в отношении одного и того же жилого помещения и внесена поправка, которая дает право гражданину на получение мер государственной поддержки.

Председатель рабочей группы Николай Николаев попросил ускорить процесс, так как поправки депутатов и экспертов, вошедшие в приказ, жизненно необходимы для защиты прав дольщиков уже сейчас.





Напомним, что Госдума VII созыва плотно занимается кардинальными изменениями законодательства, чтобы решить проблемы, возникающие в долевом строительстве. По инициативе спикера Вячеслава Володина в июле 2017 года в палате прошли масштабные парламентские слушания с участием обманутых граждан, парламентариев, министров и представителей Центробанка.

А с 11 июля в Думе начала работу межфракционная рабочая группа по защите прав дольщиков – депутаты лично разбирались со всеми поступающими к ним вопросами, выезжали в регионы для встреч с обманутыми гражданами и анализировали перспективы скорейшего решения их проблем.

Сейчас в 72 регионах насчитывается 830 проблемных объектов долевого строительства. Число граждан, заключивших договоры участия в них, достигает 86 тысяч человек. А по неофициальным данным, число обманутых дольщиков составляет около 150 тысяч человек.