"ЕР" нашла в России 130 тысяч обманутых дольщиков

Изменения в приказ Минстроя, устанавливающее критерии для признания гражданина "обманутым дольщиком", будут внесены до конца года. Поправки позволят вести более точный и полный учет нарушений в этой сфере, заявил руководитель рабочей группы партии "Единая Россия" Александр Сидякин. По его данным, в стране насчитывается 130 тысяч пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

На сегодняшний день на контроле у рабочей группы "ЕР" по защите прав дольщиков 936 проблемных объектов и 130 тысяч пострадавших граждан. Эти данные отличаются от тех, которые указаны в "дорожных картах" Минстроя России, заявил руководитель группы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике. Александр Сидякин признал, что ситуация во многом обусловлена сложностями в российской экономике, которые возникли в 2015 году.

Отличие данных, указанных Минстроем, от подсчетов экспертов "ЕР", объясняется несколькими причинами – в частности, тем, что многие дольщики сами не стремятся включаться в реестр. Однако намного более важная проблема в том, что зачастую местные органы власти отказывают гражданам во включении в перечень пострадавших. Рабочая группа предложила свое решение этого вопроса.

"Мы предлагаем закрепить норму, согласно которой меры поддержки и содействия в восстановлении нарушенных прав обманутых дольщиков будут разрабатываться на основании реестров. С этой целью нужно конкретизировать понятия "проблемный объект", "пострадавший гражданин". В реестр должны включаться все "застывшие" объекты долевого строительства, независимо от стадии банкротства застройщика. Это позволит вести более точный и полный учет случаев нарушений в сфере долевого строительства", – заявил Сидякин.

Как ожидается, до конца года будут достроены около 140 проблемных объектов. В "Единой России" делают все возможное для решения ситуации с обманутыми дольщиками. За 10 лет работы почти 200 тысяч человек получили жилье – и сбавлять этот темп нельзя, подчеркнул Сидякин.

В Минстрое с предложениями "ЕР", в целом, согласны. Как отметила представитель ведомства Ольга Корниенко, они будут рассмотрены. В частности, внесут изменения в приказ Минстроя. Если среди дольщиков есть хотя бы один обманутый – это уже достаточная причина для признания объекта проблемным.