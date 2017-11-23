"ЕР" нашла в России 130 тысяч обманутых дольщиков

Умер Дмитрий Хворостовский Развод Джигарханяна Секс-скандал Волочковой Дом-2 Подарки на Новый год

Самое читаемое

Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
Ольга Бузова получила работу на Первом канале
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
партнеры
Четверг 23 ноября
Лента новостей
17:55
Оргкомитет Премии "Время инноваций – 2017" продолжает принимать заявки
17:52
"Росатом" пригласил блогеров "понюхать рутений"
17:38
В Москве эвакуировали здание Минфина
17:10
Использованная порнозвезда возмущена поступком Панина и Костюшкина
17:09
Путин нашел способ парализовать США
17:08
Хохочущие подростки избили голого студента до потери сознания
16:32
На севере Москвы неизвестный прострелил девушке голову
16:09
Сидящий в тюрьме блудливый поп грозит "завалить" любовницу из "Дома-2"
16:04
После возвращения в Москву Шурыгина заговорила о разводе
15:52
Малый и средний бизнес сможет получить кредит через "Турбоденьги"
15:31
Собянин заявил о росте зарплат москвичей
15:24
Руководство ЛНР сбежало после прихода "зеленых человечков"
15:24
Волочкова после секс-скандала рассказала о миллиардере
15:13
Запад готовит атаку на ЧМ-2018
15:06
Путин выбил стул из-под Эрдогана (видео)
15:05
Американец 30 лет жил с грибковой инфекцией мозга
14:44
Супруга высказалась о смерти Этуша
14:37
YouTube закрыл популярнейший российский канал
14:29
Выпавшая из машины пьяная украинка уснула на асфальте
14:28
Чубайса вызвали на допрос
14:25
Европа в шоке от провала Меркель
14:12
Куда исчезла Наталья Поклонская
14:07
Сказку "Спящая красавица" уличили в пропаганде изнасилования
14:01
Жена после скандала раскрыла состав любимого Джигарханяном компота
13:51
Вовк сообщила о новой любви Бузовой
13:40
Сексуальная Салтыкова воссоединилась с бывшим мужем
13:37
Луганск спасли от украинских убийц
13:16
В России построят первый умный город
13:14
Порошенко придумал наказание для дерзкого Саакашвили
13:13
Пешеход избежал смерти дважды за десять секунд (видео)
13:06
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Колюбакино
12:56
Юная любовница Вороненкова собралась на "Дом-2"
12:51
В Подмосковье вор прикинулся уборщиком и угнал Mercedes за 10 млн
12:51
Известная блогерша разбилась при попытке сделать селфи
12:40
Больного Джигарханяна вывезли из Москвы
12:13
Телефонных террористов оставят без связи
12:13
Известный певец скончался на 97-м году жизни
12:09
Бузова из-за пластики стала похожа на Солнцева
12:05
Человечеству предрекли смерть от искусственного интеллекта
11:59
Над изменившимся лицом мертвого Хворостовского колдует лучший гример
11:50
Ученые доказали пользу трех чашек кофе
11:46
В Химках сгорело кафе
11:41
Реклама на платежках ЖКХ попала под запрет
11:36
Путин щелкнул по носу ООН
11:16
Малахов назвал сына мужественным именем
11:13
Пассажиры метро приобрели более 21 тысячи сувениров с функцией "Тройки"
11:10
Ученые создали карту вторжений инопланетян на Землю
10:49
У Клинтон нашли опасную болезнь
10:37
Женщина опрокинула на себя кастрюлю супа и умерла
10:24
Душераздирающая исповедь вдовы Марьянова
10:21
Из банковских ячеек в центре Москвы украли 58 миллионов
10:19
Мошенники терроризируют соцсети мертвыми матерями
10:09
Жуткие последствия приема таблеток от гриппа
09:45
Как не размазать помаду во время еды (видео)
09:38
Известный продюсер умер в возрасте 98 лет
09:34
Постаревшие Дроздова и Серебряков блеснули на премьере
09:28
Как чешутся киты (видео)
09:18
Неожиданная опасность ополаскивателя для рта
09:17
Волочкова об эскорт-услугах: Благородные мужчины оказывают мне поддержку
09:14
У безработного москвича украли три iPhone X
09:14
Мужчина ослеп после активного секса
08:52
Водителям приготовили неожиданное нововведение
08:48
Почему россиянам нельзя урезать новогодние каникулы
08:47
Подруга о наплевательском отношении к больному Хворостовскому
08:38
Раскрыт способ увеличения пенсии
08:22
Сразу после Путина: Клинтон нашла виновника своего провала
08:03
В общежитии на юго-востоке Москвы произошла массовая драка
23:32
У Джигарханяна отказали ноги
22:01
Хворостовский скрывал серьезные проблемы со здоровьем
21:59
Оскорбленная Волочкова пригрозила страшной карой после секс-скандала
21:21
Почему знаменитости умирают от рака
21:18
Дом на юге Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва
21:00
Эксперт о втором венчании и смертельной болезни Пугачевой
20:47
Набитые карманы Порошенко взбудоражили украинцев
20:39
В больнице умер пострадавший при стрельбе в "Москва-сити" сотрудник Росгвардии
20:18
Нападение на сотрудника ФСБ в Петербурге попало на видео
20:09
Елизавета II заняла место людоеда Мугабе
20:04
Польша обезумела от ненависти к России
19:53
Создатели "Пусть говорят" трудятся на "Доме-2"
19:44
В Москве автохам избил художницу
19:33
В цветочном магазине в Москве нашли автомат Калашникова
19:18
Хворостовский сгорел через два года после смерти брошенной им жены
19:09
Ленивых россиян раскритиковали за любовь к отдыху
19:07
Какие мужчины непригодны для семейной жизни
19:04
Власти Москвы приступили к внедрению технологии блокчейн в системах госуправления
19:02
Известный музыкант превратил квартиру в Москве в фабрику наркотиков
18:58
Европа жестко приземлила наивных украинцев
18:56
Сестра Ким Кардашьян столкнула с пьедестала модель Жизель Бундхен
18:49
Искусственный интеллект научили играть джаз
18:39
Свадьбу Кузина из "Дома-2" омрачило ЧП
18:35
В Мурманске учитель умер на открытом уроке
18:26
Дизайн двух станций ТПК выберут на конкурсе
18:23
Хворостовского похоронят рядом с Гурченко и Зыкиной
18:17
Госдума ужесточает наказание для живодеров
18:02
Нетребко заставила плакать после смерти Хворостовского
17:59
Звезды спорта помогли тяжело больным детям
17:49
На курорте в Кузбассе нашли мертвого туриста
17:41
Теплая осень грозит сибирским ежам гибелью
17:35
Госдума вступилась за Сулеймана Керимова
17:30
О чем мечтает секретный миллионер
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
У Джигарханяна отказали ноги
Душераздирающая исповедь вдовы Марьянова
Бузовой грозит огромный штраф за скандальную измену
Новый поворот в скандале с кражей у Джигарханяна
Волочкова об эскорт-услугах: Благородные мужчины оказывают мне поддержку
Регионы

"ЕР" нашла в России 130 тысяч обманутых дольщиков

Алесандр Сидякин. Фото: er.ru
Изменения в приказ Минстроя, устанавливающее критерии для признания гражданина "обманутым дольщиком", будут внесены до конца года. Поправки позволят вести более точный и полный учет нарушений в этой сфере, заявил руководитель рабочей группы партии "Единая Россия" Александр Сидякин. По его данным, в стране насчитывается 130 тысяч пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
прочитано 266 раз

На сегодняшний день на контроле у рабочей группы "ЕР" по защите прав дольщиков 936 проблемных объектов и 130 тысяч пострадавших граждан. Эти данные отличаются от тех, которые указаны в "дорожных картах" Минстроя России, заявил руководитель группы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике. Александр Сидякин признал, что ситуация во многом обусловлена сложностями в российской экономике, которые возникли в 2015 году.

ПО ТЕМЕ

Госдума вводит налоговые льготы для дольщиков

Долевое строительство уйдет в прошлое

Россияне стали чаще обращаться в Госдуму

Отличие данных, указанных Минстроем, от подсчетов экспертов "ЕР", объясняется несколькими причинами – в частности, тем, что многие дольщики сами не стремятся включаться в реестр. Однако намного более важная проблема в том, что зачастую местные органы власти отказывают гражданам во включении в перечень пострадавших. Рабочая группа предложила свое решение этого вопроса.

"Мы предлагаем закрепить норму, согласно которой меры поддержки и содействия в восстановлении нарушенных прав обманутых дольщиков будут разрабатываться на основании реестров. С этой целью нужно конкретизировать понятия "проблемный объект", "пострадавший гражданин". В реестр должны включаться все "застывшие" объекты долевого строительства, независимо от стадии банкротства застройщика. Это позволит вести более точный и полный учет случаев нарушений в сфере долевого строительства", – заявил Сидякин.

Фото: er.ru

Как ожидается, до конца года будут достроены около 140 проблемных объектов. В "Единой России" делают все возможное для решения ситуации с обманутыми дольщиками. За 10 лет работы почти 200 тысяч человек получили жилье – и сбавлять этот темп нельзя, подчеркнул Сидякин.

В Минстрое с предложениями "ЕР", в целом, согласны. Как отметила представитель ведомства Ольга Корниенко, они будут рассмотрены. В частности, внесут изменения в приказ Минстроя. Если среди дольщиков есть хотя бы один обманутый – это уже достаточная причина для признания объекта проблемным. 

Автор: Андрей Евлампиев23 ноября 2017, 16:29

комментарии

Политика

Путин выбил стул из-под Эрдогана (видео)
Европа в шоке от провала Меркель
Луганск спасли от украинских убийц
Порошенко придумал наказание для дерзкого Саакашвили

Шоу-бизнес

Использованная порнозвезда возмущена поступком Панина и Костюшкина
Сидящий в тюрьме блудливый поп грозит "завалить" любовницу из "Дома-2"
После возвращения в Москву Шурыгина заговорила о разводе
Волочкова после секс-скандала рассказала о миллиардере

Проишествия

Выпавшая из машины пьяная украинка уснула на асфальте
Пешеход избежал смерти дважды за десять секунд (видео)
Известная блогерша разбилась при попытке сделать селфи
Мужчина ослеп после активного секса

Lifestyle

Возмущенный Кобзон послал мракобеса Порошенко
Супруга высказалась о смерти Этуша
Сказку "Спящая красавица" уличили в пропаганде изнасилования
Искусственный интеллект научили играть джаз
Здоровье

Почему знаменитости умирают от рака

Онколог объяснил причину гибели Хворостовского

Шоу-бизнес

У Джигарханяна отказали ноги

Артист госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес

Бузова из-за пластики стала похожа на Солнцева

Фанаты считают, что певица перестаралась с изменениями во внешности
Политика

Путин выбил стул из-под Эрдогана (видео)

Курьезный случай произошел на пресс-конференции

Гороскоп

Эксперт о втором венчании и смертельной болезни Пугачевой
Какие мужчины непригодны для семейной жизни
Мучительная смерть: Хворостовский боролся до конца
Жена родит Малахову второго ребенка

Фоторепортажи

Постаревшие Дроздова и Серебряков блеснули на премьере
Сестра Ким Кардашьян столкнула с пьедестала модель Жизель Бундхен
Актера Устюгова бросили в бассейн к сексапильной брюнетке
Каким запомнился Дмитрий Хворостовский

Спорт

Российского спортсмена лишили золота Олимпиады в Сочи
"Ксюша-огонь": российская спортсменка начудила в интервью (видео)
Кабаева подколола убитых горем итальянцев
У сына парализованной российской чемпионки нашли страшный недуг

Регионы

Безумные регионы: пенсионерка набросилась с ножом на собственную дочь
Насильника 15-летней девочки выгораживал врач
Подросток оказался в больнице после грубого секса
Подробности убийства именитого российского спортсмена
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru