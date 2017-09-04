Две столичные улицы закроют для транспорта в ночное время для укладки асфальта

Соймоновский проезд и ряд примыкающих к нему переулков закроют для проезда транспорта. Это произойдет в ночь с 4 на 5 сентября. С 5 на 6 сентября будет закрыт проезд по части Гоголевского бульвар, а участок площади Пречистенские Ворота – в ночь с 6 на 7 сентября.

Перекрытия нескольких улиц в центре города необходимы для того, чтобы на них завершились работы по укладке нового асфальтового покрытия. На официальном портале мэра и правительства Москвы уточняется, что Соймоновский проезд полностью будет закрыт для движения автомобилей с 21 часа 4 сентября до 6-ти утра 5 сентября.



Также перекрытыми окажутся и прилегающие переулки – 1-й Обыденский и 3-й Обыденский, по которым будет осуществляться подъезд спецтехники. На время ограничения движения рекомендуется использовать для проезда другие близлежащие дороги: 2-й Обыденский и Пожарский переулки, улицы Волхонка и Остоженка, Гоголевский бульвар, Пречистенскую набережную

Следующей ночью – с 21:00 5 сентября до 06:00 6 сентября – будет перекрыто движение на участке Гоголевского бульвара от Гагаринского переулка до площади Пречистенские ворота (нечетная сторона улицы). Одновременно будет действовать запрет на проезд по Пречистенке – от площади Пречистенские ворота до Хрущевского и Всеволожского переулков. В качестве путей объезда рекомендуются: Гагаринский, Чертольский, Всеволожский, Лопухинский и Хрущевский переулки.

Еще часть дорог в центре будет перекрыта с 21:00 6 сентября до 06:00 7 сентября. Речь идет о частичном закрытии для автотранспорта площади Пречистенские ворота на участке с нечетной стороны Гоголевского бульвара вдоль дома 2/18. В это время для объезда рекомендуется использовать Малый Знаменский и Колымажный переулки.

В центре Москвы ночные перекрытия движения вводятся только в случаях, когда этого невозможно избежать. Это необходимо из-за сложности укладки и выравнивания нового дорожного покрытия. В дневные часы движение по этим улицам будет осуществляться в штатном режиме.

Добавим, что старое дорожное полотно меняется на новое в рамках программы "Моя улица". В текущем году по ней идет благоустройство улиц и площадей общей протяженностью свыше 60 километров.