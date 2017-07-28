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Общество

Славянская площадь станет первым крупным хабом в центре Москвы

Славянская площадь. Фото: twitter.com/arkadiygershman
Славянская площадь в районе станции метро "Китай-город" станет первым крупным транспортным хабом в центре Москвы после благоустройства. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осмотревший ход работ на самой площади, а также вокруг расположенного рядом храма Всех Святых на Кулишках.
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Благоустройство Славянской площади началось в мае 2017 года в рамках очередного этапа программы "Моя улица". По словам Сергея Собянина, основные работы на площади уже завершены. "Славянка" превращается в один из крупнейших транспортных хабов в центре столицы", – сказал столичный градоначальник.

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Работы по программе "Моя улица" ведутся с опережением графика

Он подчеркнул, что уже сегодня площадью пользуются около 130 тысяч человек, а после окончания реконструкции пассажиропоток возрастет до 200 тысяч. "Здесь будет организована пересадка на метро, 11 маршрутов наземного городского транспорта, такси, и, конечно, это маршрут до "Зарядья" и Кремля", – добавил мэр Москвы.

Пассажиры смогут пользоваться комфортной пересадкой между подземкой и маршрутами наземного городского сообщения. Для удобства перемещения по площади будет в четыре раза увеличено количество наземных пешеходных переходов – с двух до восьми. Их оборудуют гранитными пандусами, благодаря чему можно будет осуществлять удобные пересадки без необходимости спускаться под землю.

Кроме того, на благоустроенной Славянской площади появятся стоянки такси и станция городского велопроката. Благодаря развитой системе городского общественного транспорта, в том числе автобусной маршрутной системе "Магистраль", добраться от Славянской площади практически в любую точку в центре Москвы можно будет менее чем за 20 минут.

Фото: wikipedia.ru

У северного вестибюля станции метро "Китай-город" вместо парковочного пространства будут размещены пять остановок общественного транспорта. Каждая из них длиной 25-30 метров. Остановки сделают крытыми, а их высота оптимальна для удобной посадки и высадки пассажиров, в том числе маломобильных граждан, а также пассажиров с колясками и багажом.

Для удобства граждан остановки оборудуют табло с информацией о прибытии транспорта, а также навигационными картами и схемами маршрутов. Кроме того, на них разместят автоматы по продаже билетов и пополнению карты "Тройка", а также зарядные устройства USB.

На благоустроенной Славянской площади установят 16 новых опор освещения с энергосберегающими лампами. Воздушные кабельные линии, которые сильно искажали эстетическое восприятие места, будут убраны под землю. Кроме того, осенью на площади высадят 16 рябин, которые образуют своеобразную "живую изгородь", отделяющую проезжую часть от пешеходного пространства.

Памятник Кириллу и Мефодию. Фото: GLOBAL LOOK press

Славянская – одна из старейших площадей Москвы, расположенная в историческом районе Белого города в пределах Бульварного кольца. До 1924 года она называлась Варварской площадью в честь расположенной рядом одноименной улицы. В советское время носила название Площадь Ногина.

Основной архитектурной доминантой площади и ее главной историко-культурной ценностью является великолепный образец московского культового зодчества XVII века – Храм Всех Святых на Кулишках. Первая деревянная церковь на этом месте была построена еще во времена Дмитрия Донского. Спустя некоторое время после прихода к власти большевиков храм закрыли, а затем передали Музею истории и реконструкции города Москвы. В 1991 году ценный памятник архитектуры был возвращен Русской Православной Церкви.

Храм Всех Святых на Кулишках. Фото: wikipedia.org/Solundir

Несколько лет назад город провел работы по укреплению здания храма, а начиная с 2016 года идут работы по реставрации подклетной части церкви. В рамках программы "Моя улица" также будет благоустроена территория площадью 600 квадратных метров, которая прилегает к храму.

В 2017 году в рамках реализации программы "Моя улица" планируется благоустроить 89 объектов, включая 49 улиц и переулков, 12 бульваров, 12 площадей, 11 набережных и 5 въездных групп в город. Среди них Бульварное и Садовое кольца, реконструкция которых началась еще в прошлом году, Лубянская площадь, территории вокруг нового парка "Зарядье" у стен Кремля, Якиманская, Краснопресненская и Пречистенская набережные, улицы Волхонка, Пречистенка, а также множество других улиц, переулков, набережных и площадей центральной части столицы.

Для москвичей и гостей столицы будут созданы новые комфортные общественные пространства с расширенными тротуарами, лавочками, деревьями и клумбами. Кроме того, на благоустраиваемых улицах заменят дорожное покрытие, установят дополнительные фонари и урны для мусора.

В настоящий момент на площадках программы задействованы свыше 26 тысяч человек и более пяти тысяч единиц строительной техники. Уже завершены работы на Новой площади, а также Якиманской набережной и прилегающих к ней переулках. В высокий степени находятся 11 объектов. Среди них улица Сретенка, Китайгородский проезд, Бульварное кольцо, сама Славянская площадь и ряд других площадок.

Автор: Иван Поляков28 июля 2017, 13:42

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