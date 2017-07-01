Как преобразилась Новая Москва за пять лет

Ровно пять лет назад, 1 июля 2012 года, к столице были присоединены 148,8 тысяч гектаров земли на юго-западном направлении, которые стали именоваться Новой Москвой. Процесс развития этих территорий представляет собой сложную и кропотливую работу, однако постепенно они интегрируются в общегородскую среду российской столицы. Dni.Ru разбирались, что уже сделано на территории Новой Москвы, а что еще предстоит реализовать в ближайшие годы.

Основа для развития



Территориальные схемы присоединенных территорий, которые были поделены на Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО), были утверждены правительством Москвы еще в 2015 году. А в марте этого года Генплан развития Новой Москвы был утвержден Мосгордумой.

В этих основополагающих документах указаны сведения об основных объектах, планируемых к размещению на присоединенной территории. В их числе жилые и социальные объекты, транспортная и производственная инфраструктура, парки и места развлечений. Именно на основе Генплана и территориальных схем Новая Москва будут развиваться вплоть до 2035 года.

В основу разработки схем территориального планирования положен принцип полицентрической структуры расселения, в соответствии с которым в ТиНАО создаются устойчивые жилые районы, сбалансированные по численности населения и социальных объектов, а также рабочих мест. Один из главных акцентов при этом сделан на пешей доступности всей необходимой инфраструктуры для местных жителей.

Современная городская среда



Это позволит избавить присоединенные территории от появления спальных районов, недостаток мест приложения труда в которых порождает так называемую маятниковую миграцию, когда утром люди едут на работу в центральные районы города, а вечером возвращаются обратно. Кроме того, в основу плана развития Новой Москвы были положены принципы опережающего развития транспортной инфраструктуры, а также максимально бережного сохранения природных территорий.





Согласно территориальным схемам к 2035 году на территории Новой Москвы должно быть построено около 100 миллионов квадратных метров недвижимости. При этом возведение новых жилых районов ведется в соответствии с современными подходами к проектированию городских пространств.

Было принято принципиальное решение об уходе от устаревшей советской практики строительства однообразных высотных микрорайонов с обширными неиспользуемыми пространствами между домами.





Жилые районы в ТиНАО проектируются кварталами с обязательным разделением пространства на общественное и приватное, дворовое. Ориентация на пешую доступность в новых районах и их многофункциональность, а также соразмерность человеку и архитектурное разнообразие позволяют сделать Новую Москву пространством комфортной городской среды. При этом создавая новое, город не забывает и о старом: сохраняются и реставрируются 184 расположенных в ТиНАО объекта культурного наследия.





Результаты "первой пятилетки"



В мэрии отмечают, что всего с начала 2012 года в развитие Новой Москвы было вложено порядка 750 миллиардов рублей. Из них 150 – деньги из городского бюджета, а остальные 600 – средства инвесторов. На что были направлены столь значительные денежные средства?

Как отметил на недавней пресс-конференции "Пять лет новым территориям столицы: итоги и перспективы" руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, с 2012 город активно преобразует социальную среду Троицкого и Новомосковского административных округов. За прошедшие пять лет на присоединенных территориях были введены 52 объекта социальной инфраструктуры. Также местные жители могут воспользоваться четырьмя многофункциональными центрами предоставления государственных услуг.





Не меньшее внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры присоединенных территорий. Возводятся как радиальные, так и поперечные путепроводы, которые сделают перемещение по Новой Москве гораздо удобнее, дав возможность попасть из одного населенного пункта ТиНАО в другой без выезда на МКАД. В настоящий момент возводятся более 62 километров новых дорог. Кроме того, на присоединенных территориях уже появились две станции метро – "Румянцево" и "Саларьево" на Сокольнической ветке.





Активно развивается и жилищное строительство. Только за прошлый год в Новой Москве было введено около 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Как отметил Владимир Жидкин, высокий спрос на недвижимость в ТиНАО обусловлен улучшением транспортной доступности и созданием комфортной среды для жизни. "Все это обеспечено детскими площадками, спортивными объектами, велодорожками и пешеходной инфраструктурой", – подчеркнул глава Департамента новых территорий.

Работа рядом с домом



Согласно Генплану, общая численность населения Троицкого и Новомосковского округов должна увеличиться с нынешних нескольких сотен тысяч до 1,5 миллионов человек. Естественно, что "новым москвичам" необходимо где-то работать. Поэтому создание мест приложения труда стало одной из главных задач развития ТиНАО.

С этой целью были определены 12 приоритетных точек роста, которые формируется в основном на основе уже сложившихся населенных пунктов. Среди них город Троицк, поселки Мосрентген, Коммунарка, Внуково, деревни Рязаново и Ярцево, села Кленово, Вороново, а также бизнес-парк "Румянцево". В этих локациях или уже действуют, или строятся крупные деловые объекты: офисный центр "КомСити", индустриальный парк "Индиго", административной деловой центр в Коммунарке, университетский кампус Московского института стали и сплавов (МИСиС) и другие.

Все это позволит создать в Новой Москве до миллиона рабочих мест к 2035 году. "Почти 100 тыс. с момента присоединения уже создано, их количество растет буквально каждый месяц. В текущем году мы планируем ввести в эксплуатацию в ТиНАО порядка 700 тыс. квадратных метров нежилой недвижимости, большая часть которой предназначена для создания рабочих мест", – подчеркнул Владимир Жидкин.

К примеру, в 2012 году в поселении Московский было 24,5 тысячи мест приложения труда. В 2017 году их количество выросло почти в два раза – до 41,1 тысячи. В другом крупном населенном пункте Новой Москвы – Троицке – было всего лишь 8,1 тысячи рабочих мест. Сейчас их практически 17 тысяч.

Впечатляет рост мест приложений труда и в поселении Марушкинское: с 2,1 тысячи в 2012 году до 11,8 в 2017. Хорошие темпы показали также поселения Внуковское (с 1,2 до 6,8), Мосрентген (с 5,2 до 9,9) и другие части присоединенных территорий.

Большая часть новых рабочих мест – это сфера торговли, что вполне естественно для развивающихся районов. 20 тысяч было создано в строительном комплексе, остальные делят между собой образование, логистика, медицина, производство и другие сферы.

В результате сложилась ситуация, при которой большинство жителей ТиНАО работают на его территории, а не ездят для этого в "старую" Москву.

При этом городские власти определили ряд приоритетных отраслей для создания новых рабочих мест. Ими стали научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа (НИОКР), информационные технологии, логистика, профессиональные и социальные услуги, ориентированные на человека и в то же время создающие наибольшую долю добавленной стоимости. В целом к 2035 году в социальной сфере на территории Новой Москвы будут работать около 255 тысяч человек. Транспортная и логистическая отрасли дадут рабочие места 155 тысячам человек, управленческая деятельность – 85, энергетика – 33. Будут обеспечены работой и специалисты по сельскому хозяйству.

Создание новых мест приложения труда даст еще один положительный эффект – финансовый. Как отметил Владимир Жидкин, уже сейчас налоговые поступления от Троицкого и Новомосковского округов приносят в столичный бюджет около 30 миллиардов рублей в год. "К 2035 году данная цифра увеличится в 10 раз до 300 млрд рублей в год – в действующих ценах", – сказал он.

Будущее Новой Москвы



До этого времени в развитие присоединенных территорий будет вложена колоссальная сумма – более 7,5 триллиона рублей. Помимо нового жилья, на эти средства будет построено 125 новых объектов здравоохранения, 170 школ, 320 детских садов, более 700 спортивных объектов.

Кроме этого, только до 2021 года в ТиНАО проложат более 165 километров дорог. В текущем году будет введено в строй 30,91 километра новых путепроводов, в следующем – 61,33, в 2019 – более 61, в 2020 – около 17, а в 2021 – 16,26 километра дорог.

Так, уже в ближайшее время будет введен в действие путепровод Боровское шоссе-деревня Ботаково. Через несколько месяцев планируется завершение строительства дороги из Бутово в поселок Коммунарку. А в следующем году завершится второй этап реконструкции и строительства трассы М3 "Украина" от деревни Ямонтово до дороги Коммунарка-аэропорт Остафьево.

Масштабы строительства транспортной инфраструктуры поражают своим размахом. К 2035 году на присоединенных территориях планируется возвести 87 транспортных развязок, включая 12 путепроводов через железнодорожные пути. Кроме того, будет проложено 1200 километров магистральных дорог и 175 километров трамвайных путей. Для удобства передвижения будет возведено пять транспорт-пересадочных узлов.





Кроме того, в дополнение к уже имеющимся в Новой Москве станциям метро "Румянцево" и Саларьево" будет построено почти три десятка новых станций – всего 65 километров линий подземки. Уже в этом году метро придет в Рассказовку, затем в Коммунарку, где будет конечная станция "Столбово". Также прорабатывается вариант продления подземки до Внуково.





Активно будет развиваться и железнодорожный транспорт. С этой целью в Новой Москве появятся два новых вокзала, которые будут построены на Курском и Киевском направлениях в деревнях Старосырово и Санино. "От них пойдут параллельные ветки дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия. На этих линиях будут дополнительные станции. Кроме того, у вокзалов построим транспортно-пересадочные узлы", – сказал Владимир Жидкин, добавив, что сейчас идет разработка концепции этих объектов.

Также на новых территориях ведется активное строительство инженерной инфраструктуры. К 2025 году планируется проложить 235 километров водопроводной сети, а еще через 10 лет удвоить этот объем. Население Новой Москвы обеспечат чистой питьевой водой, которая будет подаваться по трем магистральным водоводам вдоль Боровского, Киевского и Калужского шоссе.

Присоединенные территории затронет и реновация жилого фонда в столице. В список для голосования по программе в Новой Москве попали 67 домов. Переселенцам предлагаются площадки или рядом со сносимыми домами, или в строящихся жилых комплексах.

Конечно, о результатах масштабной программы развития Троицкого и Новомосковского административных округов говорить еще рано, тем не менее, с уверенностью можно сказать: Новая Москва удалась. Это подтверждают результаты недавнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому 35% жителей "старой" Москвы готовы переехать на присоединенные территории.

Главными преимуществами ТиНАО респонденты назвали хорошую экологию, а также наличие развитой транспортной и социальной инфраструктуры.