Общедомовые нужды станут оплачивать по счетчикам

Законопроект, позволяющий оплачивать общедомовые нужды по показаниям счетчиков потребления, а не по утвержденным в регионе нормативам, "очень назревший и необходимый". Об этом заявил первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Сейчас все собственники жилья установили у себя счетчики и могут платить в соответствии с показаниями, по фактически использованным мощностям, рассказал законодатель. При этом по общедомовым нуждам оплата производится согласно утвержденным нормативам. "Даже если в доме установлены счетчики общего потребления", - уточнил Исаев.



Депутат пояснил, что законопроект дает возможность общему собранию жильцов принимать решение о переходе на оплату по данным счетчиков. Это, по его словам, будет способствовать дальнейшему развитию отрасли.

Такая схема "позволит нам избежать ситуации, когда управляющие компании через общедомовые нужды перекладывают свои собственные проблемы на потребителя услуг", отметил он. В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин напомнил, что с начала года плата за общедомовые нужды перешла из коммунальных в разряд жилищных услуг, и в квитанции появилась отдельная строка.

"По итогам мониторинга партии "Единая Россия" были зафиксированы случаи, когда управляющие компании в домах, где есть приборы учета, все равно использовали для расчета общедомовых нужд региональные нормативы потребления, – сообщил законодатель. – Кроме того, получилось, что граждане платили существенно больше, чем фактическое потребление".





Сложившаяся ситуация неправильная, она не стимулирует к энергосбережению, заявил Сидякин. "Поэтому наш законопроект устраняет правовой пробел, устанавливая приоритет показаний общедомовых приборов перед региональными нормативами. Также недопустимо, чтобы в строку общедомовых нужд списывались любые неучтенные расходы коммунальных ресурсов", – подчеркнул депутат-единоросс.

Он отметил, что решить проблему позволят автоматизированные приборы учета ресурсов в местах общего пользования, по которыми будут платить собственники. "А все, что выше, будет обязана оплачивать управляющая компания", – высказался депутат. Принятие законопроекта позволит снизить размер платы за общедомовые нужды, а, следовательно, и снизить совокупный платеж за жилищно-коммунальные услуги для граждан.

Напомним, ранее "ЕР" дала старт крупномасштабной программе выявления случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды, которая действует во всех регионах. Выработан механизм, позволяющий решить проблему необоснованно высоких платежей за такого рода расходы.

