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Вторник 6 февраля

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За неделю в корпус наблюдателей за выборами в Москве записались 3,5 тыс человек

За неделю в корпус наблюдателей за выборами в Москве записались 3,5 тыс человек
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Набор стартовал 30 января.

За неделю в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы вступили 3,5 тысячи человек, сообщил его руководитель Вадим Ковалев. Первыми выразили желание присоединиться те, кто уже участвовал в наблюдении за выборами.

Вне зависимости от опыта все наблюдатели должны пройти обучение. На первом этапе предусмотрена самостоятельная работа и сдача теста. На втором проходят очные занятия с преподавателями, где разбираются ситуации, с которыми могут столкнуться наблюдатели на участках, рассказал Ковалев.

Требования к обучению и аттестации закреплены в Кодексе наблюдателя Общественной палаты Москвы. В дни голосования член корпуса должен использовать приложение "Мобильный избиратель" для коммуникации с Общественным штабом.

Присоединиться к корпусу может любой желающий гражданин России, достигший 18 лет. Запись доступна на официальном сайте.

Голосование на выборах президента России пройдет на избирательных участках и онлайн. Для выбравших дистанционный формат в девятый раз состоится акция "Выбираем вместе" программы "Миллион призов". Победители получат пять тысяч, три тысячи или одну тысячу баллов, каждый из которых равен одному рублю. Их можно обменять на покупки в магазинах – партнерах акции, посещение заведений общепита, музеев и театров.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-голосовании нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.

6 февраля 2024, 16:45
Фото: Тихонова Пелагия/Агентство "Москва"
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве✓ Надежный источник

В Москве открылся общественный штаб по наблюдению за выборами президента России

В Москве открылся общественный штаб по наблюдению за выборами президента России
В столице формируется корпус наблюдателей за предстоящим голосованием. На заседании Общественной палаты Москвы принято решение о создании Общественного штаба по наблюдению за мартовскими выборами президента России.

На mos.ru появился раздел, посвященный выборам президента России

На mos.ru появился раздел, посвященный выборам президента России
На странице можно найти всю информацию о предстоящем голосовании. На портале mos.

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