В Москве начался новый сезон акции "Миллион призов"

С инициативой выступили столичные предприниматели.

В Москвве во время выборов президента пройдет акция "Выбираем вместе 2024" программы миллион призов, сообщил глава Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов. По его словам, с соответствующей инициативой обратились предпринимательское сообщество столицы.

Платонов напомнил, что в сентябре прошлого года в программе участвовали более 2,5 миллиона человек. Из них 89% получили призы.

Проголосовавшие дистанционно смогут выиграть пять тысяч, три тысячи и одну тысячу баллов. Один балл равен одному рублю.

"Из новаций – одним из призов будут умная колонка с женским именем и подписка на онлайн-сервис", – цитирует президента МТПП Агентство городских новостей "Москва".

Также бизнес предложил разыграть сертификаты номиналом 100, 50, 25 и 15 тысяч баллов среди московских семей. Для этого оба супруга должны проголосовать онлайн.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-голосовании нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.