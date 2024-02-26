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Понедельник 26 февраля

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Москвичи протестируют систему электронного голосования перед выборами президента

Москвичи протестируют систему электронного голосования перед выборами президента
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Для участия необходима постоянная регистрация в столице.

В Москве состоится тестовое голосование перед выборами президента России. Процедура пройдет 2 марта с 10 до 14 часов на участках и на странице elec.mos.ru.

Участникам тестового голосования предстоит ответить на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?". Предварительная регистрация для голосования не требуется, однако необходима столичная прописка.

Для голосования на портале mos.ru нужна полная учетная запись. С помощью специального сервиса можно проверить доступные способы голосования.

Во время тестового голосования разработчики проверят работоспособность компонентов системы. На ряде участков проведут стресс-тесты. Это необходимо, чтобы убедиться в готовности сотрудников и оборудования к экстренным ситуациям.

В середине февраля в Москве началось обучение наблюдателей за предстоящими выборами. Преподаватели ведущих учебных заведений рассказывают об основах избирательного законодательства. На занятиях разбирают случаи, которые могут возникнуть во время голосования. В конце обучения нужно пройти аттестацию.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-голосовании нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.

26 февраля 2024, 14:30
Фото: Чингаев Ярослав/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

В Москве началось обучение наблюдателей за выборами президента России

В Москве началось обучение наблюдателей за выборами президента России
Занятия будут проходить онлайн и очно. В столице 14 февраля началось обучение тех, кто записался в Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы.

Систему электронного голосования в Москве протестируют в начале марта

Систему электронного голосования в Москве протестируют в начале марта
Во время тестового голосования проверят готовность системы и опробуют дополнительный способ авторизации. Перед выборами президента России в Москве пройдет тестовое электронное голосование.

За неделю в корпус наблюдателей за выборами в Москве записались 3,5 тыс человек

За неделю в корпус наблюдателей за выборами в Москве записались 3,5 тыс человек
Набор стартовал 30 января. За неделю в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы вступили 3,5 тысячи человек, сообщил его руководитель Вадим Ковалев.

В Москве открылся общественный штаб по наблюдению за выборами президента России

В Москве открылся общественный штаб по наблюдению за выборами президента России
В столице формируется корпус наблюдателей за предстоящим голосованием. На заседании Общественной палаты Москвы принято решение о создании Общественного штаба по наблюдению за мартовскими выборами президента России.

На mos.ru появился раздел, посвященный выборам президента России

На mos.ru появился раздел, посвященный выборам президента России
На странице можно найти всю информацию о предстоящем голосовании. На портале mos.

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