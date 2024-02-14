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В Москве началось обучение наблюдателей за выборами президента России

В Москве началось обучение наблюдателей за выборами президента России
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Занятия будут проходить онлайн и очно.

В столице 14 февраля началось обучение тех, кто записался в Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы. Они будут следить за выборами президента России.

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой отметил важность работы наблюдателей для современной политической системы. По его словам, столичный стандарт наблюдения за выборами стал ориентиром для многих регионов.

"Наблюдатель – это непредвзятая сила, заинтересованная в защите голосов избирателей и интересов гражданского общества в целом", – подчеркнул он.

Наблюдатели будут заниматься в онлайн и очном форматах. Преподаватели ведущих учебных заведений расскажут об основах избирательного законодательства, разберут различные случаи, которые могут возникнуть во время голосования. В конце обучения необходимо пройти аттестацию.

Занятия видеонаблюдателей организуют отдельным потоком, сообщил глава видеоцентра и контакт-центра Общественного штаба Сергей Куликов. Наблюдатели видеоцентра внимательно следят за ситуацией на участках и сообщают группе разбора о малейших нарушениях.

В начале марта в Москве пройдет тестовое электронное голосование в преддверии президентских выборов. Для минимизации очередей ожидания авторизационной смс часть пользователей получат звонок на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале mos.ru. Для доступа к голосованию нужно ввести последние четыре цифры входящего номера.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-голосовании нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.

14 февраля 2024, 15:26
Фото: Тихонова Пелагия/Агентство "Москва"
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве✓ Надежный источник

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