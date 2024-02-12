Систему электронного голосования в Москве протестируют в начале марта

Во время тестового голосования проверят готовность системы и опробуют дополнительный способ авторизации.

Перед выборами президента России в Москве пройдет тестовое электронное голосование. Об этом сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Тестовое голосование пройдет на сайте elec.mos.ru. Костырко отметил, что большинство пользователей предпочитают голосовать с утра.

"Чтобы минимизировать очереди в пиковые часы, предлагаем участникам не заходить в личный кабинет на mos.ru, а сразу переходить по ссылке для голосования — elec.mos.ru", – сказал он.

Также во время тестового голосования опробуют дополнительный способ авторизации для минимизации очередей ожидания авторизационной смс. Часть пользователей получат звонок на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале mos.ru. Для перехода к голосованию нужно ввести последние четыре цифры входящего номера.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев предложил сформулировать варианты вопроса для тестового голосования. Он должен касаться аспектов жизни столицы и подразумевать несколько ответов.

Напомним, что на портале mos.ru появился сервис проверки доступных способов голосования. Необходимо авторизоваться в личном кабинете и нажать кнопку "Получить информацию" в блоке сервиса проверки доступа к онлайн-голосованию.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-голосовании нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.