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"Госдеп США провалился во времени": Пригожин ответил на слухи о покупке спутниковых снимков для ЧВК "Вагнер"

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг информацию о том, что Китай предоставляет частной военной компании спутниковые снимки.

По словам предпринимателя, ЧВК "Вагнер" не имеет необходимости в приобретении спутников систем. Он рассказал, что частная военная компания имеет несколько десятков спутников и оптических, и радиолокационных.

"Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США", – публикует пресс-служба компании "Конкорд" слова бизнесмена.

Напомним, ранее помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого Океана Дэниел Критенбринк обвинил китайскую компанию Spacety Co в отправке ЧВК "Вагнер" спутниковых систем.

1 марта 2023, 10:44
Фото: пресс-служба компании "Конкорд"
Пресс-служба компании "Конкорд"✓ Надежный источник

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