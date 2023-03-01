"Госдеп США провалился во времени": Пригожин ответил на слухи о покупке спутниковых снимков для ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг информацию о том, что Китай предоставляет частной военной компании спутниковые снимки.

По словам предпринимателя, ЧВК "Вагнер" не имеет необходимости в приобретении спутников систем. Он рассказал, что частная военная компания имеет несколько десятков спутников и оптических, и радиолокационных.

"Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США", – публикует пресс-служба компании "Конкорд" слова бизнесмена.

Напомним, ранее помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого Океана Дэниел Критенбринк обвинил китайскую компанию Spacety Co в отправке ЧВК "Вагнер" спутниковых систем.