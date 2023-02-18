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Суббота 18 февраля

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ЧВК "Ермак": что роднит покорителей Сибири с современными штурмовыми отрядами

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Феномен ЧВК "Вагнер" – группы российских военных специалистов, добровольцев из числа отставных военных, спецназовцев и ветеранов горячих точек – продолжает изучаться военно-политическими экспертами. В структуре и действиях "вагнеровцев" видят своеобразное отражение русской военной добровольческой школы, восходящей к истории государства Российского. И ключевой параллелью, в которой видят корни современного подразделения, служит история войска атамана Ермака Тимофеевича – военного профессионала, авантюриста и покорителя Сибири. О том, что роднит казачье войско Ермака с современными штурмовыми отрядами "Вагнера" – читайте в нашем материале.

О сходстве между современными штурмовыми отрядами «музыкантов» и казачьими ватагами Ермака спорят уже не первый месяц. Эксперты отмечают несколько ключевых фактов, которые роднят биографии "вагнеровцев" и казаков. Во-первых, они представляют собой иррегулярные подразделения, созданные благодаря частной инициативе. В случае Ермака, инициаторами создания частной армии для защиты земель Русских из казаков стали купцы Строгановы, которые предложили царю Ивану Грозному свои услуги. Точно так же создание батальонно-тактической группы "Вагнер" в мае 2014 года было обусловлено частной инициативой предпринимателя Евгения Пригожина, который пытался защитить русских людей на Донбассе от украинского террора.

"Евгений Пригожин напоминает мне Ермака, – пишет Telegram-канал "Сыны Монархии". – Ермак Тимофеевич с казачьей ЧВК прирастил Россию Уралом и Сибирью. Пригожин с ЧВК Вагнер возвращает России Новороссию! Оба инициативны, но оба служат России и ее государю!".

Еще одним важным сходством в подходах "вагнеровцев" и войска Ермака стала инициативность русского люда, пришедшего в их ряды. В отличие от регулярной армии Ивана Грозного, на тот момент занятой перипетиями Ливонской войны, казаки Ермака успешно действовали на местах, при этом все снабжение лежало не на плечах государства, а в частных руках. Точно так же штурмовики «Группы Вагнера» успешно действуют на своем ответственном участке, применяя различные тактические хитрости, которые не ожидает украинская армия. Результатом в обоих случаях становится контроль России над обширными территориями.

"Грозный поощрял инициативу на местах, если она ложилась в общий вектор его государственной стратегии. У купца Строганова и ЧВК Ермака была полная автономия и свобода действий, пока в Москву шли налоги и вести о том, что казаки и купцы привели под присягу и ясак московскому царю очередной народ Сибири или Урала. Ермаку за победные походы по собственной инициативе Грозный даже отменил смертный приговор за набег на вассальную ногайскую Орду, послал подкрепление и кольчугу в подарок", – пишет Telegram-канал "Сыны Монархии".

Картина Василия Сурикова "Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем". Изображение: "Википедия"

Эксперты также отмечают, что во многом идеология "Вагнера" схожа с казаками Ермака в духовном смысле: действовать всегда и везде в интересах государства Российского, при этом защищать мирных людей от нападений неприятеля – будь то ногайская Орда, исламисты в Сирии или современные украинские националисты. При этом заметно главное отличие "вагнеровцев" и казаков в материально-техническом плане: современные защитники русского фронтира используют широкий спектр вооружений вплоть до авиации и артиллерии.

"В определённой мере "Вагнер" – это реинкарнация казачества времён походов Ермака на новом технологическом, экономическом и организационном уровне. И самым разумным будет развивать это военное объединение, найти ему достойное место в военной структуре и иерархии России. А боевую славу "Вагнер" сам себе добудет. Уже добыл! И российский флаг над Соледаром тому лучшее подтверждение", – отмечает военный эксперт, писатель Владислав Шурыгин, говоря об эффективности "вагнеровцев" на поле боя.

Несмотря на то, что термин "ЧВК" пришел в российский обиход из США, эксперты отмечают, что ни в коем случае нельзя сравнивать особенности работы "Вагнера" с американскими компаниями по оказанию военных и охранных услуг. В отличие от них, русский подход к вопросу, ведущий свою родословную от Ермака Тимофевича, сохраняет приверженность к защите интересов России. При этом, участие "музыкантов" в боях против террористических группировок в Сирии и странах Африки показало, что в любом, даже самом отдаленном уголке мира найдутся люди, которые встанут на страже мира и порядка.

"Россия промышляла новую землицу, в том числе и благодаря прообразу современных ЧВК. От новгородских ушкуйников до ватаг Ермака Тимофеича, от Семёна Дежнёва до взятия турецкого Азова донскими казаками. Все это была частная инициатива, вовремя поддержанная Государством Российским. Так Россия имеет многовековую историю работы частных землепроходцев и воинов, на государевом поприще, – пишет Telegram-канал "Старше Эдды". – Сейчас на земном шаре есть масса мест, куда Родина-мать может и должна нести свою могучую волю. От Закавказья до Африки, от средней Азии до Балкан. И очень хорошо, что "ихтамнеты" сегодня получили официальное признание на высшем уровне".

18 февраля 2023, 13:30
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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