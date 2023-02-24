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Налицо высокий уровень бюрократизма: Форманчук объяснил, как не допустить дефицита снарядов у ЧВК "Вагнер"

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Военным функционерам и государственным чиновникам необходимо изменить отношение к ЧВК "Вагнер", признать ее эффективность, а также наладить качественное взаимодействие с представителями формирования, чтобы возможные проблемы со снабжением решались оперативно. Такое мнение озвучил крымский политолог Александр Форманчук.

Ранее глава "Оркестра" Евгений Пригожин заявил, что "музыканты" испытывают острый дефицит боеприпасов. По его словам, хотя военные чиновники утверждают о полном снабжении группировки в зоне СВО, штурмовики ЧВК "Вагнер" недополучают около 80% необходимых снарядов. В свою очередь в Минобороны заявили, что добровольцы снабжаются всем необходимым.

Позднее предприниматель подтвердил, что проблема со снабжением была урегулирована. Кроме того, он поблагодарил всех, кто широко освещал инцидент и способствовал его решению.

Форманчук считает, что некоторые чиновники увидели в ЧВК "Вагнер" конкурента, поэтому начали межведомственную борьбу:

"У нас до сих пор сохраняется желание у некоторых людей добиваться собственного процветания любой ценой, в том числе путем борьбы с другими успешными согражданами. При этом налицо высокий уровень бюрократизма, из-за чего оперативно решать проблемы крайне затруднительно. Необходимо подписывать множество документов и проходить сотни инстанций для достижения требуемого результата".

Политолог отметил, что чиновникам нужно изменить мнение о ЧВК "Вагнер", так как организация работает на благо Отечества. Кроме того, необходимо создать некий орган, который станет координационной платформой для правительственных структур и формирований в зоне СВО, считает эксперт.

"Во времена СССР существовал Государственный комитет обороны. Это ведомство, которое обладало исключительными полномочиями для решения ключевых вопросов во время боевых действий. Нам сейчас нужна подобная организация, чтобы наладить качественное взаимодействие между военными функционерами и "музыкантами", а также прочими подразделениями. Нужен эффективный диалог, тогда проблем по типу «снарядного голода» не возникнет никогда", — заключил спикер.

24 февраля 2023, 17:04
Фото: пресс-служба компании "Конкорд"

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