В Госдуме хотят запретить въезд в Россию сбежавшим артистам

Депутат Госдумы заявил, что нужно наказывать уехавших из РФ звезд.

Новое предложение поступило от одного из членов "Единой России". По мнению Султана Хамзаева, нужно запретить возвращаться на Родину тем знаменитостям и предпринимателям, которые сбежали из страны из-за "специальной операции". Депутат убежден, что народ должен сплотиться, а те, кто уехал, должны быть соответствующим образом наказаны. "Нужна технология блокировки возврата", – заявил он. Об этом сообщает Ura.ru.

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По словам политика, "гастролеры", у покинувших Россию в тяжелый момент знаменитостей, по всей видимости, есть другая Родина. Именно поэтому их стоит перестать пускать обратно. Мужчина уверен, что сейчас россиянам необходимо сплотиться, чтобы укреплять и развивать страну. Также от отметил, что происходящие события дали понять, что среди граждан есть так называемые паникеры, которые занимаются дестабилизацией.

Напомним, что в последнее время многие артисты отечественного шоу-бизнеса решили покинуть Россию. Сообщалось, что Алла Пугачева вместе с наследниками сейчас находится в Израиле. Звезда передачи "Уральские пельмени" недавно высказалась по поводу уезжающих актеров и певцов. Она заявила, что на Западе они не будут никому нужны и даже, возможно, будут подвергаться травле.