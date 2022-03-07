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Политика
В Госдуме хотят запретить въезд в Россию сбежавшим артистам

В Госдуме хотят запретить въезд в Россию сбежавшим артистам

Депутат Госдумы заявил, что нужно наказывать уехавших из РФ звезд.
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Новое предложение поступило от одного из членов "Единой России". По мнению Султана Хамзаева, нужно запретить возвращаться на Родину тем знаменитостям и предпринимателям, которые сбежали из страны из-за "специальной операции". Депутат убежден, что народ должен сплотиться, а те, кто уехал, должны быть соответствующим образом наказаны. "Нужна технология блокировки возврата", – заявил он. Об этом сообщает Ura.ru.

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По словам политика, "гастролеры", у покинувших Россию в тяжелый момент знаменитостей, по всей видимости, есть другая Родина. Именно поэтому их стоит перестать пускать обратно. Мужчина уверен, что сейчас россиянам необходимо сплотиться, чтобы укреплять и развивать страну. Также от отметил, что происходящие события дали понять, что среди граждан есть так называемые паникеры, которые занимаются дестабилизацией.

Напомним, что в последнее время многие артисты отечественного шоу-бизнеса решили покинуть Россию. Сообщалось, что Алла Пугачева вместе с наследниками сейчас находится в Израиле. Звезда передачи "Уральские пельмени" недавно высказалась по поводу уезжающих актеров и певцов. Она заявила, что на Западе они не будут никому нужны и даже, возможно, будут подвергаться травле.

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Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 марта 2022, 13:17 Источник: Ura.ru • Требует проверки

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