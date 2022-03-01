"Немедленно блокируем по всей Европе": на Западе объявили об антироссийских мерах

После начала военной спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны на Россию обрушился шквал критики со стороны Запада. Одной критикой не обходится – на нашу страну накладывают все новые и новые санкции, который затрагивают разные секторы жизни общества и государства. Экономика страны была к этому готова, уверяют власти.
Напомним, санкции уже затронули отдельных людей и целых сфер жизни России, в том числе авиасообщение, спорт и культуру.
Сегодня стало известно, что корпорация Google начала блокировку ютуб-каналов, которые так или иначе связаны с работой российских медиа RT и Sputnik на территории Евросоюза. Для этого потребуется время, но цель определенно задана, подчеркнули в компании. Об этом сообщается на странице европейского отделения "Гугл" в "Твиттер".
"Мы немедленно блокируем по всей Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik", – сказано в тексте.
Напомним, ранее в Роскомнадзоре призвали "Гугл" немедленно разблокировать на Украине ютуб-каналы таких российских СМИ, как РБК, "Звезда" и Sputnik. Фактически гражданам Незалежной не дают смотреть российские новости и самостоятельно выстраивать объективную картину мира, давать ей адекватные оценки. На Украине тем временем массово распространяются "слезливые" ролики о модном имидже украинской армии, напоминающие скорее трейлеры блокбастеров, нежели реальное положение дел.