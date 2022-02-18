Ситуация в Донбассе идет к войне – глава ДНР

В пятницу, 18 февраля, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил об эвакуации населения в Ростовскую область, где готовы места приема и размещения граждан. По словам лидера, Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбасс.
Позже в эфире телеканала "Россия 24" Пушилин рассказал об обстановке в регионе. На вопрос о том, идет ли ситуация в ДНР и ЛНР к полномасштабной войне, глава самопровозглашенной республики ответит утвердительно. "К сожалению, да", – сказал он. Об этом пишет "Общественная служба новостей".
Пушилин также отметил, что взрыв, прогремевший в центре Донецка, – это диверсия, так называемая подготовка к наступлению украинских войск. Речь шла о происшествии на парковке возле здания Дома правительства. На воздух взлетел автомобиль. Пострадавших нет.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Владимир Путин поручил выплатить эвакуированным жителям Донбасса по 10 тысяч рублей, а также отправил врио главы министерства по чрезвычайным ситуациям Александра Чуприяна в Ростовскую область, где создаются условия для размещения беженцев.