Допинг-скандал с фигуристкой Валиевой Разборки Бузовой и Бородиной Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Зачем Лановой оставался с юной Куликовой один на один в аудитории: признание звезды "Склифосовского"
Принц Гарри решил бросить Меган Маркл ради дорогой женщины
"Целуются взасос с мужиками": поменявшему пол Дроботенко досталось
Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной
партнеры
Пятница
18 февраля
Лента новостей
21:12
"Умрем за Украину!": Зеленский посоветовал нации брать лопаты и защищать страну в траншеях
21:01
В Москве итальянка потеряла 10-летнего ребенка
20:42
Путин принял решение о выплатах эвакуированным жителям Донбасса
20:37
Срочно: Невзоров умер от ковида
20:07
В Крыму заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР
19:56
Может указывать на рак: врач предупредил об опасном виде родинок
19:49
Почему некоторые россияне не смогут взять ипотеку при нулевой ставке – Минстрой
19:34
Вывалившей грудь при детях Гагариной влепили пощечину: Выделяет достоинства
19:21
Морщины и кратеры: лицо постаревшей Джоли вызвало оторопь
19:20
"Какие сладкие щечки": Богатырев и Арнтгольц принимают поздравления с рождением малыша
19:18
ЛНР вслед за ДНР объявила об эвакуации населения в Россию
18:59
"Это было сделано сознательно": Кабаева взорвалась из-за допинг-скандала с Валиевой
18:53
На деда не оставить детей: Родившая дочь Серова рассказала о скандале в семье
18:23
Раздвинувшая ноги Ковальчук перестала ухаживать за собой: Надоело
18:21
"Мы торгуем рожей": Костюшкин вскрыл подноготную российского шоу-бизнеса
18:11
Выставили редкостными кретинами: Елизавета II нашла сочувствующих после чудовищных скандалов
17:58
Беременная сестра Фриске обратилась к россиянам: Перестаньте!
17:40
Сценарий Лазарева? Заговоривший о детях Билан взорвался после слов о даме сердца
17:38
"Волосы все повылезали": Общипанная Гузеева плюнула в свое отражение
17:37
"Разборки тренера и ученика": Тутберидзе оправдали за жесткое обращение с Валиевой
17:19
Бенефис Костолевского и "потухшая" Андреева: что говорят зрители о сериале "Серебряный волк"
17:11
Глава ДНР объявил о срочной эвакуации населения республики в Россию
17:01
"Мощнее, чем в 2014-м": премьер Польши о новых санкциях ЕС против России
16:51
В Госдуме назвали причину переплаты россиян за отопление
16:48
В духе времени: Крым восхитил пушистый "Стопкоронавирус"
16:19
"Пукнуть в эпизоде": 38-летний Гудков о решении завязать со съемками в кино
16:18
"Психовала жутко": Ставшая звездой Netflix Хмельницкая круто поменяла жизнь
16:12
Отчаявшаяся из-за проблемной беременности Рапунцель из "Дома 2" заговорила об уходе: Устала!
16:11
Муж об исчезновении звезды "Великолепного века": Не имеет никакого отношения ко мне
15:46
Сдавший сперму Юлиан стал жертвой обмана Анастасии: Где-то ходит маленький
15:26
"Мне было неловко": Артемьева раскрыла правду об обиде режиссера и уходе из "Сватов"
15:23
Перекосило рот: спустившая на пластику 3,5 миллиона рублей Пугачева подурнела
15:02
Появилась новая информация о состоянии сраженного коронавирусом Жириновского
15:01
Зарыли топор войны: Заклятый враг встал грудью на защиту обиженной Бузовой
14:59
"Мы не дружим": Брызжущая ядом Гузеева приструнила коллег на "Давай поженимся!"
14:56
"Мы падали, но поднимались!": Навка обратилась к родителям оскандалившейся Валиевой
14:46
Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару
14:40
Ужаснувшийся хирург объяснил причину страшных рубцов на лице изуродованной Алентовой
14:36
Занявший место больного Маслякова в КВН Нагиев с криками сбежал со сцены во время игры
14:36
"Разрушается дружба": измучивший жену Шац рассказал об алкоголизме дочери
14:29
Обрубивший все концы Домогаров сообщил дату своего ухода
14:20
"Уже опухла вся!": слегшая от недуга Михалкова показала кадры истерики
14:15
Умер Народный артист России Юхтин
14:14
Дети и деньги: какие ошибки в воспитании чаще всего допускают родители
14:10
"Хулиганить": Полуголая 44-летняя Толкалина рассказала о желаниях
14:07
Поглядевшая на половые органы Дубцова взвыла от проблем с физиологией
14:01
"Несколько миллионов рублей": Плющенко обогатился за счет провала Валиевой
13:59
Бывшую любовницу застукали с матерью Гарика Харламова
13:56
"Клоун": зачем Милохин слил свои окровавленные фотографии
13:51
Серьезная проблема: адвокат о шансах Мамаевой отсудить половину многомиллионного имущества
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Валиевой вырвали золото из рук: почему плакала Тутберидзе
В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
Горькая участь матери-одиночки: Кравец о заделавшем ребенка и исчезнувшем любовнике Фриске
"Хоть 15-летнюю девочку играть": пенсионерка Долина теперь выглядит младше и свежее дочери
В Сети опубликованы фото беременной голой сестры Фриске
Откачавшая жир 57-летняя Апина нашла повод для гордости: Хочется показать, какая у меня задница
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Путин принял решение о выплатах эвакуированным жителям Донбасса

Путин принял решение о выплатах эвакуированным жителям Донбасса

Врио главы МЧС России вылетел в Ростовскую область.
прочитано 167 раз

В пятницу, 18 февраля, главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) объявили об эвакуации граждан в Россию из-за обострившейся обстановки в Донбассе. Денис Пушилин и Леонид Пасечник рассказали об увеличении украинских военных и тяжелой техники возле линии боевого соприкосновения.

ПО ТЕМЕ

В Крыму заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Глава ДНР объявил о срочной эвакуации населения республики в Россию

Из-за большого наплыва беженцев губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту России Владимиру Путину – попросил оказать экстренную помощь людям, прибывшим из ДНР и ЛНР. Глава государства решил выплатить каждому эвакуированному жителю Донбасса по 10 тысяч рублей.

Также российский лидер приказал врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно отправиться в Ростовскую область, где создают условия для размещения, обеспечения питанием и всем необходимым жителей Донбасса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин призвал Киев срочно провести переговоры с лидерами ДНР и ЛНР и согласовать меры по завершению затянувшегося конфликта. Российский лидер по-прежнему считает, что залог восстановления мира в регионе – это выполнение Минских соглашений.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 февраля 2022, 20:42 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость959648
Пожаловаться Ответить
Разрешите им провоз домашних животных.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Раздвинувшая ноги Ковальчук перестала ухаживать за собой: Надоело

Артистка удивила поклонников

Шоу-бизнес

Ужаснувшийся хирург объяснил причину страшных рубцов на лице изуродованной Алентовой

Актриса привела народ в ужас
Шоу-бизнес

Беременная сестра Фриске обратилась к россиянам: Перестаньте!

Сестра звезды не выдержала

Шоу-бизнес

Сдавший сперму Юлиан стал жертвой обмана Анастасии: Где-то ходит маленький

Мужчина оказался слишком доверчивым

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году
Удачные дни для стрижки в 2022 году

Здоровье

В России за сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Хирург дал рекомендации по предотвращению тромбоза после COVID-19
В России вновь выявили свыше 180 тысяч новых случаев COVID-19

Спорт

"Это было сделано сознательно": Кабаева взорвалась из-за допинг-скандала с Валиевой
"Разборки тренера и ученика": Тутберидзе оправдали за жесткое обращение с Валиевой
"Мы падали, но поднимались!": Навка обратилась к родителям оскандалившейся Валиевой
"Несколько миллионов рублей": Плющенко обогатился за счет провала Валиевой

Регионы

В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео
В Нижегородской области из-за неубранного снега рухнула крыша жилого дома
Боксер из Саратова избил возлюбленную за просьбу о помощи
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+