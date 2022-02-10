США грозят России новыми санкциями за "кибератаки" на Украину

Издание Politico заявило о том, что в Сенате США говорят о новых санкциях для России. По данным издания, новый пакет санкций связан с якобы российскими "кибератаками" на Украину.
Судя по всему, сенаторы несколько разделились во мнении относительно времени и способа введения санкций. Некоторые политики считают, что нужно разработать большой законопроект о принятии мер против нашей страны. Этот документ должен содержать обширный список санкций на случай вторжения России на территорию Украины, а также включать в себя рестрикции за "кибератаки". В то же время кто-то из сенаторов полагает, что санкции могли бы быть введены и до возможного вторжения – тогда они были бы связаны именно с "кибератаками".
Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Politico, новый пакет санкций против России мог бы стать неким компромиссом между республиканцами и демократами США. Прежде первые настаивали на превентивных мерах, а вторые высказывали мнение о том, что действовать нужно лишь после агрессивных действий со стороны России. Теперь же "кибератаки" побуждают к более ранним действиям даже демократов.
Известно, что президент США Джо Байден не стал выражать какого-то категоричного мнения относительно введения санкций за "кибератаки", но в целом меры против нашей страны поддержал. Ранее Джо Байден высказался о Владимире Путине, назвав его "парнем без друзей".