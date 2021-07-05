Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Понедельник
5 июля
Лента новостей
19:19
Инфицированной ковидом Алентовой сообщили о смерти мужа
18:55
"Идиоты": внесенный в черный список скандалист Губерниев набросился на украинцев
18:39
Грузинские националисты срывают флаги ЕС из-за гей-парада
18:29
Названы отличительные симптомы штамма "дельта"
18:16
"Я тебя не люблю": улетевшая из России Седокова рассказала о разочаровании
18:12
Изнасилованная отцом звезда сериала "Постучись в мою дверь" добивается права опеки над младшей сестрой
18:10
"Бесконечно печально": певицу Валерию пришибло смертью
18:05
В Анапе двое мужчин погибли при попытке спасти ребенка
17:48
Латушко раскрыл детали спецоперации против ЕС под руководством сына Лукашенко
17:28
"Поверить невозможно!": Орбакайте рыдает из-за тяжелой утраты
17:26
"Она усугубила отношение ко мне": Джанабаева опровергла слухи о дружбе с бывшей женой Меладзе
17:20
Состояние ухудшилось: близкого мужчину Пугачевой срочно госпитализировали
17:08
"Мерзость какая": связавшегося с трансгендером Богомолова гонят из страны
17:07
Замешкавшийся после вопроса о России Байден возмутил американцев: Ушел на пенсию много лет назад
16:49
"Говорил, что завтра выйдет": Меньшов перед смертью собирался на работу
16:44
"Он мастер в этом деле": Меладзе вылил ушат грязи на подлого Корчевникова
16:30
Пробили дно и голову: съемки "Дома-2" закончились кровавой травмой
16:26
"Тяжелая утрата": кончина Меньшова сбила с ног Пригожина
16:21
Зараза: инфицированную Алентову не подпустят и близко к гробу с Меньшовым
16:10
"Ноги вашей не будет": Разин влез в разборки затравленной Бузовой
16:09
В Подмосковье мужчина устроил стрельбу из автомата у бара
16:02
"Проиграл всем": Цепкало назвал Лукашенко пародией на человека
15:53
Валерий Меладзе о секс-скандале с Ани Лорак: Желания у Кости не было
15:46
"Снова осиротели": Толкалина убита известием о смерти
15:43
После визита священника в палату МакSим заговорили об отключении от ИВЛ
15:22
Заявлено о возвращении Меган Маркл к Елизавете II после скандала
15:20
Зеленский обратился к Европе из-за "Северного потока – 2"
15:18
Предсмертные фото Меньшова стали сенсацией
15:12
Эксперт о диагнозе покойного Меньшова: Могли спасти
15:05
Жигунов раздавлен смертью: Он был очень живой
14:50
Главные фильмы оскароносного режиссера Владимира Меньшова
14:22
"Пошутили, похохотали": раскрыты детали разговора с умирающим Меньшовым
14:21
Обнародованы время и место прощания с Владимиром Меньшовым
14:19
Путин выразил соболезнования родным и близким умершего Меньшова
14:14
Разлад усиливается: принц Гарри лишился доверия королевской семьи
14:08
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
14:05
Непоправимый урон! Разин оторопел от потери близкого
14:03
Названа причина смерти Меньшова: Вызывали скорую
13:56
Назван регион России с самыми большими доходами населения
13:37
"В шоке от случившегося": Гаркалин потрясен ужасной трагедией
13:33
Краско назвал главное качество скончавшегося из-за коронавируса Меньшова
13:33
Названа самая вакцинированная страна в мире
13:12
Рязанова раздавлена смертью Меньшова: Тяжело говорить
13:11
Акушер-гинеколог поделилась историей создания уникального аппарата для женщин
13:03
Страшная жатва: смерть одного за одним выкашивает звезд фильма "Любовь и голуби"
12:54
Страшная трагедия выбила Галкина из колеи: Трудно подобрать слова
12:49
Пила воду: Тарханова отказалась есть на празднике Михайловской
12:18
Отец перед смертью избил Владимира Меньшова
12:13
Убитая горем Меньшова обратилась к народу: Сложно поверить
11:59
Родные погибшего в ДТП Захарова нанесли сокрушительный удар заключенному Ефремову
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Уничтожит меня": Напуганная Макеева трепещет от жутких угроз
Бузова плюнула в оскорбившего ее Салтыкова: Недомужчина!
Деньги из унитаза: Правда звездной жизни от домработницы Пугачевой и Киркорова
"Это эвакуация, это последний день Помпеи": Суздальцев о продаже Лукашенко белорусских ресурсов
Депутат Рады заявил об исчезновении Зеленского
В Сети собирают деньги на похороны заразившегося коронавирусом Мамонова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Латушко раскрыл детали спецоперации против ЕС под руководством сына Лукашенко

Латушко раскрыл детали спецоперации против ЕС под руководством сына Лукашенко

Павел Латушко заявил, что под руководством сына Александра Лукашенко белорусские спецслужбы готовят спецоперацию против Евросоюза
прочитано 478 раз

Бывший белорусский министр и дипломат Павел Латушко, перешедший в лагерь оппозиции летом 2020 года, раскрыл планы властей республики по атаке на страны Евросоюза. На своем ютуб-канале политик заявил, что спецоперацию против ЕС поручено курировать старшему сыну президента Лукашенко Виктору.

ПО ТЕМЕ

"Проиграл всем": Цепкало назвал Лукашенко пародией на человека

Экс-министр культуры Белоруссии заявил о больной психике Лукашенко

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Напомним, генерал-майор запаса Виктор Лукашенко с февраля текущего года возглавляет Национальный олимпийский комитет Белоруссии. До этого он занимал должность советника президента РБ по национальной безопасности.

Латушко рассказал о недавнем инциденте на литовской границе, во время которого пограничникам пришлось применить слезоточивый газ и сделать предупредительные выстрелы, чтобы остановить нарушителей, направляющихся со стороны Белоруссии. Оппозиционер заявил, что в Литву организованно направлено уже около тысячи нелегальных мигрантов.

По мнению политика, данная "провокация" является спецоперацией, подготовленной КГБ РБ под руководством президента Лукашенко. Он также отметил, что глава государства лично поручил сыну Виктору курировать эту операцию. Латушко считает, что белорусские власти используют в своих целях граждан стран Ближнего Востока:

"В Ираке организовывается группа граждан Ирака и других государств Ближнего Востока, которые перебрасываются самолетами иракских авиалиний в аэропорт Минска".

Он отметил, что прилетевшие иностранцы вне очереди получают туристические визы на основании путевок в курортные предприятия, подчиненные Управлению делами президента РБ. Они размещаются в отелях до тех пор, пока не будут отправлены к границе с Литвой, отметил политик.

Латушко подчеркнул, что операцию с "туристами" осуществляет белорусская пограничная спецслужба ОСАМ, где ранее служил Виктор Лукашенко. Он также заявил, что в это время пограничники Белоруссии условно открывают госграницу с Литвой, освобождая некоторые посты на самых уязвимых участках линии соприкосновения двух стран.

"Нелегальные мигранты организованно могут перейти на территорию Литвы и запросить статус беженца", – отметил Павел Латушко.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Lukas Balandis via www.imago-ima/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 17:48 Источник: Youtube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Отец перед смертью избил Владимира Меньшова

Что стало причиной конфликта
Шоу-бизнес

"Могу ждать секса год": муж-футболист приучил 32-летнюю Погребняк к половому воздержанию

Интимные подробности жизни звезды
Шоу-бизнес

Краско назвал главное качество скончавшегося из-за коронавируса Меньшова

Режиссер умер утром 5 июля

Шоу-бизнес

Под сто миллионов: Владимир Меньшов оставил шикарное наследство

Режиссер имел дачи и квартиры

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+