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Политика
ЭИСИ зафиксировал запрос людей на депутатов новой волны

ЭИСИ зафиксировал запрос людей на депутатов новой волны

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила новую кадровую политику государства, направленную на эффективность и человекоцентризм.
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Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему: "Депутаты новой волны. Новый запрос на парламентария". Участники встречи обсудили новую кадровую политику государства, направленную на эффективность и человекоцентризм.

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Как отметила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, для этого проводятся новые конкурсы – "Лидеры России" и Школа губернаторов, которые создали новый кадровый резерв страны. В основе кадрового обновления – новый запрос людей, который был зафиксирован на примере концепции губернаторов новой волны. Сегодняшнее активное обновление партийной системы страны является продолжением государственной кадровой политики.

"Мы выделяем три критерия, которым должен соответствовать депутатский корпус – близость к людям и открытость, эффективность решения проблем и потенциал реализации программ кандидатов", – сказала Кислицына.

Электорально эффективные партии сегодня проводят кадровое обновление, чтобы соответствовать запросам людей. Лидером является партия "Единая Россия", которая обновила более 50% кандидатов. Такому примеру последовала "Справедливая Россия – патриоты – за правду" – в ней процент обновлений – около 50%, а также партии "Новые люди" и "Зеленая альтернатива". В результате такой стратегии формируется новая, более эффективная, ответственная и открытая людям Госдума.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в ходе круглого стола отметил, что основными направлениями деятельности новой Госдумы должно быть решение социальных вопросов и поддержание экономического роста.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев рассказал о волонтерском движении и представленности этой сферы общественной жизни в Думе.

"Если говорить о том, что Дума должна представлять людей, то, конечно, там должны быть представлены волонтеры, потому что их сегодня 15% россиян. В марте, когда у нас была встреча с президентом, сам президент и предложил волонтерам пойти в политику именно для того, чтобы продолжать помогать людям, чтобы можно было это делать более эффективно", – заявил он.

Кандидат партии "Новые люди" Валентин Игнатьев рассказал о доверии и запросе людей на человекоцентризм. По его словам, избиратель давно устал от закостенелой системы, которая мыслит не конкретным человеком и не обращается к человеку, а в целом обращается к народу, обобщая всех. Но народ, по его словам, это конкретный человек с конкретными проблемами. Человек хочет, чтобы его услышали, и чтобы его жизнь стала лучше.

Напомним, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Из-за эпидемии коронавируса ЦИК РФ решила провести голосование за три дня.

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Госдума. Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 29 июня 2021, 19:38 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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