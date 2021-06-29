Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Вторник
29 июня
Лента новостей
18:37
Эксперты высоко оценили работу Госдумы VII созыва
18:31
Тихановская: Все действия режима Лукашенко показывают его бессилие
18:22
"Господи, я уже просто не могу!": Хилькевич оказалась на грани срыва
18:21
Политолог Виноградов назвал сильные стороны Партии пенсионеров на выборах в Госдуму
18:19
Звезду фильма "Брат-2" госпитализировали с коронавирусом
17:53
"Ничего странного": Энистон заговорила о связи с Питтом после его развода с Джоли
17:23
Жители Майами бьют тревогу из-за трещин в квартирах после обрушения дома
17:02
Наживающийся на разводе с Бузовой Тарасов стал посмешищем
16:48
Путин на съезде "ЕР" поручил выделить 30 миллиардов рублей на ремонт дорог
16:37
Россиян предупредили о коварстве COVID-19 даже при легкой форме
16:26
Зеленые волосы и стрижка под мальчика: дочь Лопес изменилась до неузнаваемости
16:21
Тайно родившая Кафельникова показала новую фигуру
16:11
Кончаловский показал усыпанную пятнами на лице дочь
16:11
Райский отдых жены Петросяна закончился слезами
16:01
В Подмосковье тела двух пенсионеров и ребенка нашли в колодце
15:45
Разработчик "Спутника V": В РФ коронавирус может эволюционировать
15:37
"Причинила неудобства серьезные": известная ведущая подставила тяжелобольную МакSим
15:34
"Завершили переливание крови": в семью Темниковой пришла беда
15:33
Появившаяся на обложке беременная Арзамасова произвела фурор
14:59
После загула на дне рождения мужа Пугачева пропала с радаров
14:57
"Стало хуже": пребывающей в коме МакSим предоставили искусственное сердце и легкие
14:45
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
14:40
На российские дороги выделят 30 миллиардов рублей
14:32
В России грядет индексация пенсий
14:30
"Складки на животе и грудь налилась": опухшая Бузова вызвала оторопь
14:28
Новые санкции ЕС толкают Белоруссию в объятия России – политолог Иоффе
14:11
Участник команды МакSим скончался от коронавируса
14:01
В Кремле признали невозможность вакцинации 60% населения в нужный срок
13:53
Власти уберегут россиян от роста цен на продукты
13:46
"Гречка с сосиской": солдаты НАТО пожаловались на украинские обеды
13:41
Набившая себе татуху 65-летняя Долина показала киску
13:36
"Лежит, терпит": Бледанс откровенно о длительном лечении с особенным сыном
13:32
Большинство россиян не хочет задавать вопросы Путину на прямой линии
13:23
"Чтобы не было, как с Фриске": сделано заявление о похоронах певицы МакSим
13:18
Директор певицы МакSим выступила с официальным обращением
13:17
В Минздраве хотят сделать справку о вакцинации обязательной при госпитализации
13:15
"Не только партнер": Аронова призналась в сильных чувствах к Щербакову
12:51
Духовник находящейся при смерти певицы МакSим сделал важное заявление
12:48
Весь в мать: сын Королевой женился на стриптизерше
12:47
"Патриота родит": беременная Горбань внезапно сбежала из России
12:33
Ученые создали маску со встроенным тестом на COVID-19
12:16
"Какой красавчик!": россияне ахнули от вида взрослого сына Рудковской
11:45
Некоторые россияне получат дополнительный выходной в июле
11:37
Косички и экстрим: отчаявшуюся Бузову заподозрили в подражании известной актрисе
11:30
В России зарегистрировали максимум смертей от коронавируса за сутки
11:23
"Он не убийца": заявлено о праве Ефремова на досрочное освобождение
10:44
"Других оплодотворяет": Решетову предупредили о проблемах с сыном из-за Тимати
10:42
В России рассказали об опасности нового штамма коронавируса "лямбда"
10:34
"Остановись!": Максакова высказалась о мести бывшего мужа
09:55
Родственники нанесут ответный удар любовнице покойного солиста "Иванушек International"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог Болкунец: Лукашенко дан сигнал к капитуляции
"В глаза сказать тяжело": Поверженная в драке Макеева взмолила обидчицу о прощении
Директор "Ленкома" ответил на обвинения надоевшей скандалистки Поргиной
Николаева ревнует? Взвывшая из-за Королевой Проскурякова объявила о ненависти
"Раньше было лучше": россияне не узнали истощенную Михалкову
"Разбаловали": охрипшей Пугачевой указали на место
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Эксперты высоко оценили работу Госдумы VII созыва

Эксперты высоко оценили работу Госдумы VII созыва

Директор центра мониторинга законодательства и правоприменения, доцент кафедры гражданского права МГЮА Олег Гринь в интервью корреспонденту "Дни.ру" рассказал, как Государственная Дума взаимодействовала с экспертным сообществом.
прочитано 63 раза

В июне 2021 года Госдума VII созыва завершила свою работу. За пять лет депутаты рассмотрели почти 6,5 тысячи законопроектов, из которых было принято более 2,6 тысячи (41,2%). За пять лет состоялось 427 заседаний.

ПО ТЕМЕ

Исаев рассказал об итогах работы Госдумы VII созыва

Володин напомнил о заслугах Примакова: Принимал сложные, но верные решения на благо России

Правовед Олег Гринь считает работу, которую проделали депутаты Госдумы VII совета, качественной. По его словам, улучшилось взаимодействие правительства и федеральных органов исполнительной власти. Например, министры стали регулярно участвовать в парламентских мероприятиях.

Также появился новый формат работы – правительственные часы, по итогам которых формируются постановления Госдумы. Гринь считает этот блок очень важным в работе Федерального Собрания и правительства, ведь таким образом повышается роль законотворчества в законодательной власти, депутаты сильно влияют на исполнительную власть.

Кроме того, очень важно, что приоритетом Госдумы стали законы прямого действия. Такая формула была предложена председателем ГД Вячеславом Володиным, ведь зачастую смысл положений, содержащихся в законе, искажают подзаконные акты.

"От законов, требующих принятия большого количества подзаконных актов, стали отходить. Судя по статистике, 64% всех принятых законов в VII созыве – это законы прямого действия. Это не может не радовать. Это существенно усиливает качество законотворчества", – сказал Гринь.

Директор центра мониторинга законодательства и правоприменения отметил, что Государственная Дума работала во время пандемии коронавируса. В это время были приняты законы, которые стали поддержкой для граждан, оказавшихся в непростых условиях. Таких документов было принято порядка 40.

Гринь высоко оценил и то, как организовано взаимодействует Госдума с экспертами, например, из вузов или научных учреждений. "Такое взаимодействие позволяет разработанные научным сообществом идеи не просто их формулировать и где-то публиковать, а прорабатывать непосредственно на практике с депутатами, с представителями профильных органов исполнительной власти", – подчеркнул правовед.

Размышляя об отличительных особенностях ГД VII созыва, первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин отметил: Дума является внутренне упорядоченным институтом. Например, запрещено голосование по доверенности, а меры, направленные на повышение дисциплины, позволили сэкономить десятки миллионов рублей.

"Практически полностью разобраны законопроектные завалы прошлых лет – рассмотрено около двух тысяч проектов, лежавших в Думе с 1990-х годов (при этом почти 14% из них актуализированы и приняты)", – заметил Макаркин.

Эксперт также подчеркнул, что следующему созыву ГД передается минимальное количество законопроектов – около тысячи. "Причем речь идет об актуальных инициативах, а не о залежавшихся проектах", – цитирует Макаркина телеграм-канал Bunin & Co.

Напомним, выборы Государственной Думы VIII созыва должны состояться в период 17 – 19 сентября 2021 года. Ранее "Дни.ру" писали о том, что эксперты оценили решение Центральной избирательной комиссии о многодневном голосовании.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2021, 18:37

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

“Существуют серьезные проблемы”: в СМИ заговорили о болезни Пугачевой

Примадонна обратилась к молитвам
Шоу-бизнес

Набившая себе татуху 65-летняя Долина показала киску

Певица поделилась сокровенным
Шоу-бизнес

"Лежит, терпит": Бледанс откровенно о длительном лечении с особенным сыном

Актриса поделилась откровениями
Шоу-бизнес

Косички и экстрим: отчаявшуюся Бузову заподозрили в подражании известной актрисе

Ведущую раскритиковали

Гороскоп

Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+