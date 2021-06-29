Эксперты высоко оценили работу Госдумы VII созыва

Директор центра мониторинга законодательства и правоприменения, доцент кафедры гражданского права МГЮА Олег Гринь в интервью корреспонденту "Дни.ру" рассказал, как Государственная Дума взаимодействовала с экспертным сообществом.

В июне 2021 года Госдума VII созыва завершила свою работу. За пять лет депутаты рассмотрели почти 6,5 тысячи законопроектов, из которых было принято более 2,6 тысячи (41,2%). За пять лет состоялось 427 заседаний.

Правовед Олег Гринь считает работу, которую проделали депутаты Госдумы VII совета, качественной. По его словам, улучшилось взаимодействие правительства и федеральных органов исполнительной власти. Например, министры стали регулярно участвовать в парламентских мероприятиях.

Также появился новый формат работы – правительственные часы, по итогам которых формируются постановления Госдумы. Гринь считает этот блок очень важным в работе Федерального Собрания и правительства, ведь таким образом повышается роль законотворчества в законодательной власти, депутаты сильно влияют на исполнительную власть.

Кроме того, очень важно, что приоритетом Госдумы стали законы прямого действия. Такая формула была предложена председателем ГД Вячеславом Володиным, ведь зачастую смысл положений, содержащихся в законе, искажают подзаконные акты.

"От законов, требующих принятия большого количества подзаконных актов, стали отходить. Судя по статистике, 64% всех принятых законов в VII созыве – это законы прямого действия. Это не может не радовать. Это существенно усиливает качество законотворчества", – сказал Гринь.

Директор центра мониторинга законодательства и правоприменения отметил, что Государственная Дума работала во время пандемии коронавируса. В это время были приняты законы, которые стали поддержкой для граждан, оказавшихся в непростых условиях. Таких документов было принято порядка 40.

Гринь высоко оценил и то, как организовано взаимодействует Госдума с экспертами, например, из вузов или научных учреждений. "Такое взаимодействие позволяет разработанные научным сообществом идеи не просто их формулировать и где-то публиковать, а прорабатывать непосредственно на практике с депутатами, с представителями профильных органов исполнительной власти", – подчеркнул правовед.

Размышляя об отличительных особенностях ГД VII созыва, первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин отметил: Дума является внутренне упорядоченным институтом. Например, запрещено голосование по доверенности, а меры, направленные на повышение дисциплины, позволили сэкономить десятки миллионов рублей.

"Практически полностью разобраны законопроектные завалы прошлых лет – рассмотрено около двух тысяч проектов, лежавших в Думе с 1990-х годов (при этом почти 14% из них актуализированы и приняты)", – заметил Макаркин.

Эксперт также подчеркнул, что следующему созыву ГД передается минимальное количество законопроектов – около тысячи. "Причем речь идет об актуальных инициативах, а не о залежавшихся проектах", – цитирует Макаркина телеграм-канал Bunin & Co.

Напомним, выборы Государственной Думы VIII созыва должны состояться в период 17 – 19 сентября 2021 года. Ранее "Дни.ру" писали о том, что эксперты оценили решение Центральной избирательной комиссии о многодневном голосовании.