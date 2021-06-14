Посла России вызвали в МИД Дании

Министерство обороны Дании объявило о том, что 11 июня российские самолеты два раза нарушили воздушное пространство королевства. Произошло это в небе возле острова Борнхольм. Министр иностранных дел страны Йеппе Кофода в связи с этим вызвал российского посла.