Посла России вызвали в МИД Дании

Министерство обороны Дании объявило о том, что 11 июня российские самолеты два раза нарушили воздушное пространство королевства. Произошло это в небе возле острова Борнхольм. Министр иностранных дел страны Йеппе Кофода в связи с этим вызвал российского посла.
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